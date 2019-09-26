Gazzeliler UNRWA'nın görev süresinin uzatılmasını istedi

Filistinliler, abluka altındaki Gazze'de Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) görev süresinin uzatılması talebiyle gösteri düzenledi.

Gazze kentindeki BM binası önünde bir araya gelen Filistinliler, UNRWA'nın görev süresinin uzatılması taleplerini ifade eden pankartlar taşıdı.

UNRWA Çalışanlar Birliği adına konuşan Mahmud Halef, BM Genel Kurul görüşmeleri kapmasında bir araya gelen UNRWA'ya donör ülkelerden taahhütlerini yerine getirmelerini ve ajansın bütçe açığının kapatılmasını istedi.

UNRWA'nın kuruluş amacının hala geçerli olduğuna dikkati çeken Halef, BM'ye UNRWA'nın görev süresini uzatma çağrısında bulundu.

Halef, ayrıca ABD'nin "mülteci" tanımını değiştirmeye yönelik projesinin BM tarafından ele alınması gerektiğini söyledi.

Mülteci kamplarının, siyasi ve yasal bir sığınak olduğuna işaret eden Halef, uluslararası taraflara, kamplardaki Filistinli mültecilerin varlığının korunması gerektiği çağrısında bulundu.

BM Genel Kurulunun kasım ayının ortalarında düzenlenmesi planlanan olağan oturumunda UNRWA'nın görev süresinin yenilenmesi meselesinin ele alınması bekleniyor.

Yardım yaptığı bölgelerde şubeleri bulunan UNRWA'nın, Filistin meselesine adil bir çözüm bulunana kadar her 3 yılda bir görev süresi yeniliyor.