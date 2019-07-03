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Gazzelilerden açlık grevindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 15:15 | Son Güncelleme

Gazzelilerden açlık grevindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi

İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek için Gazze Şeridi'nde gösteri düzenledi.

Gazze'deki Vaid Derneği'nin çağrısı üzerine Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde toplan çok sayıda Filistinli, İsrail'in "idari tutukluk" uygulamasını protesto etmek için açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek verdi.

Vaid Derneği Başkanı Abdullah Kandil, burada yaptığı konuşmada, "idari tutukluluk" uygulamasının İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara karşı işlenen çok açık bir suç olduğunu söyledi.

İsrail'in "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamanın tüm uluslararası norm ve kanunlara aykırı olduğunu vurgulayan Kandil, Filistinli liderlere işgalci İsrail'e karşı gereken önlemleri almaları çağrısında bulundu.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden bugün yapılan açıklamaya göre, İsrail hapishanelerinde, "idari tutukluk" uygulamasını protesto etmek için açlık grevi yapan Filistinlilerin sayısı 11'e ulaştı.

İsrail'in "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamaya göre, istihbarata dayalı olarak Filistinliler 1 ila 6 ay alıkonulabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
açlık grevi Filistin israil

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