HABER

Gazzelilerin umre engeli pazar günü kalkıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 14:28 | Son Güncelleme

Mısır'ın Refah Sınır Kapısı'nı kapatması nedeniyle Gazze Şeridi'nde yaklaşık 4 yıl önce durdurulan umre turları 3 Mart'ta yeniden başlıyor - Gazzeli Recep Kemal: "Çok mutlu oldum. Dört yıl bekledikten sonra sonunda eşimle beraber umre ibadetini gerçekleştirebileceğim" - Gazze'deki Hac ve Umre Şirketleri Derneği Başkanı Avaz Ebu Mezkur bu yıl umre için yaklaşık 9 bin kişinin kayıt yaptırdığını söyledi

MUSTAFA HABUŞ - Gazzelilerin yaklaşık 4 yıllık umre engeli sona eriyor. İsrail ablukası altındaki bölgeden ilk umre kafilesi pazar günü yola çıkacak.

Gazze Şeridi'nden kutsal topraklara gidebilmenin tek yolu olan Refah Sınır Kapısı'nı Mısır'ın Aralık 2014'te kapatmasının ardından umre ziyaretini gerçekleştiremeyen Gazzeliler, bu imkanın tekrar kendilerine verilmesiyle seyahat şirketlerine akın etti.

Kutsal topraklara gitmek üzere 3 Mart'ta Gazze Şeridi'nden ayrılacak ilk kafilede 800 kişinin yer alacağı öğrenildi.

AA muhabirine konuşan Gazze'deki hac ve umre şirketi sorumlusu Muhammed Abduldaim, 4 yıllık aranın ardından umre turlarının pazar günü yeniden başlayacağını, yolculuğa ilişkin tüm prosedürleri tamamladıklarını söyledi.

Yolcu listesinin Mısır yönetimine ve Kahire'den Suudi Arabistan'a kafileyi taşıyacak olan Filistin Hava Yolları'na verildiğini belirten Abduldaim, şirketin ihram, çanta ve umre rehberi dağıttığını aktardı.

- "Hâlâ bunun gerçekleşiyor olduğuna inanamıyorum"

Kutsal topraklara gitmek için işlemlerini tamamlayan Gazzeli Recep Kemal, umre için 2015'te kayıt yatırdığını ancak Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması nedeniyle bu hayalini gerçekleştiremediğini söyledi.

Kemal, "Çok mutlu oldum. Dört yıl bekledikten sonra sonunda eşimle beraber umre ibadetini gerçekleştirebileceğim. Hâlâ bunun gerçekleşiyor olduğuna inanamıyorum. Bu yıl da umreye gidemeyeceğimizi düşünüyorduk." dedi.

- Bu yıl umre için 9 bin kişi kayıt yaptırdı

Gazze'deki Hac ve Umre Şirketleri Derneği Başkanı Avaz Ebu Mezkur, ilk umre kafilesinin pazar günü Gazze'den kara yoluyla Mısır'ın başkenti Kahire'deki havalimanına gitmek üzere yola çıkacağını, oradan da kutsal topraklara uçuşun gerçekleştirileceğini belirtti.

Bu yıl umre için yaklaşık 9 bin kişinin kayıt yaptırdığını aktaran Ebu Mezkur, şu an için kişi başı maliyetin 1100 dolar olduğunu ifade etti.

Gazze'deki Vakıflar Bakanlığı ile Hac ve Umre Ofisi'nden yetkililer 29 Ocak'ta umre turlarına izin verilmesi için çalışmalar yapmak üzere Mısır'ı ziyaret etmişti.

Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanı Şeyh Yusuf Edis de bu temasların ardından 12 Şubat'ta yaptığı açıklamada Gazze Şeridi'nde umre sezonunun mart ayında yeniden başlayacağını duyurmuştu.

Tüyler ürperten anlar! Bahçedeki garip sesleri duydular, oraya bakınca şoke oldularTüyler ürperten anlar! Bahçedeki garip sesleri duydular, oraya bakınca şoke oldular
Restore edilen Ali Paşa Camisi ibadete yeniden açıldıRestore edilen Ali Paşa Camisi ibadete yeniden açıldı
"Sigara aynı zamanda bir reklam panosu""Sigara aynı zamanda bir reklam panosu"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gazze Şeridi mısır Refah Sınır Kapısı umre

En Çok Okunan Haberler

Sigarada yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sigarada yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

06.00 itibarıyla yasaklandı!

06.00 itibarıyla yasaklandı!

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Tam isabet! O anlar böyle görüntülendi

Tam isabet! O anlar böyle görüntülendi

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmit'te fuhuş çetesi üyeleri yakalandı

İğrenç mesajlar! Kadınları eve kapatıp zorla...

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Bedelli askerlikte celp tarihleri değişti

Bakanlık açıkladı! Bedelli askerlikte celp tarihleri değişti

TEM'de zincirleme kaza! Ankara istikameti trafiğe kapatıldı

TEM'de zincirleme kaza! Ankara istikameti trafiğe kapatıldı

Yaşlı kadın feci şekilde can verdi

Feci şekilde can verdi

Kadıköy'deki çöp konteyneri vahşetinde yeni gelişme: Öldürülen kişinin başı bulundu

Paramparça edilmişti! Bu kez çöp konteynerinde başı bulundu

Son dakika! 57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.