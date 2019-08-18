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Gazze'nin 20'li yaşlardaki şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 16:05 | Son Güncelleme

İsrail askerlerinin dün şehit ettiği 3 Filistinli için cenaze töreni düzenlendi

Gazze Şeridi'nde dün sınır tellerine yakın bir bölgede İsrail askerlerince öldürülen 20'li yaşlardaki 3 genç son yolculuğuna uğurlandı.

İsrail askerleri tarafından şehit edilen Muhmut el-Velayide (24), Muhammed el-Teramisi (26) ve Muhammed Ebu Namus'un (27) naaşı Gazze sokaklarında omuzlarda taşındı.

Yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından şehitlerin cenaze namazı evlerine yakın yerlerdeki camilerde kılındı.

Cenaze namazının ardından Beyt Lahya'daki El-Kassam Camisi'ne getirilen şehitler beldenin kabristanında defnedildi.

Öte yandan Hamas Hareketi tarafından olaya ilişkin yayımlanan yazılı açıklamada, İsrail'in Filistin halkına karşı orantısız güç kullandığı ve suç işlediği belirtildi.

Hamas tarafından uluslararası toplumun yaşananlara sessiz kalması da eleştirildi.

İsrail ordusu dün silahlı Filistinlilerin Gazze ve İsrail arasındaki tellere yaklaşması nedeniyle ateş açıldığını iddia etmişti.

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Gazze israil

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