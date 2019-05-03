Gazze'nin çiçek açan yüzü fidanlıklar

NUR EBU IYŞE - Gazze'nin farklı bölgelerindeki onlarca fidanlık, içlerinde barındırdığı çeşitli renk ve türdeki çiçeklerle Filistinlilerin hem gözüne hem gönlüne hitap ediyor.

Gazze'nin merkezindeki El-Muğraga bölgesinde 2,5 dönümlük bir arazi üzerine kurduğu fidanlığında yüzlerce tür çiçek yetiştiren İzzeddin Ebu Suveyrah, dert ve tasasını bu küçük cennet bahçesinde unutmaya çalışıyor.

Suveyrah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir renk ve koku cümbüşünün yaşandığı fidanlığı görmeye ve çiçek satın almaya gelenlerin gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediğini ve bu anı ölümsüzleştirmek için çiçekler arasında fotoğraf çektirdiğini anlattı.

Çiçekçiliğe 15 yaşındayken evlerinin bahçesinde hobi olarak başladığını belirten Suveyrah (42), ilk fidanlığını 2001'de küçük bir mekanda açtığını, ancak ektiği yeni çiçeklerle birlikte fidanlığının bugünkü boyutlara ulaştığını söyledi.

Zamanla çiçekler ve yetiştirilmeleri hakkında yeterli bilgiye ulaştığını aktaran Suveyrah, Gazze'de bulunmayan çok sayıda çiçeği yetiştirmeyi başardığını ifade etti.