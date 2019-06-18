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Gazze'nin elektrik sorununun çözümü için çalışmalara başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 11:49 | Son Güncelleme

Gazze'nin elektrik sorununun çözümü için çalışmalara başlandı

Filistinli gruplar ile İsrail arasında varılan ateşkes maddelerinin uygulanması çerçevesinde Gazze'ye elektrik sağlayacak yeni bir hat oluşturulması için Katar'dan gelen teknik ekip çalışmalara başladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Filistinli gruplar ile İsrail arasında varılan ateşkes maddelerinin uygulanması çerçevesinde Gazze Şeridi'ne İsrail'den elektrik sağlayacak yeni bir hat oluşturulması amacıyla Katar'dan Gazze'ye bir teknik ekip geldi.

Katarlı ekip, Filistin Enerji Kurumu ile görüşmelerinin ardından "161" adı verilen elektrik hattı projesinin uygulanması için çalışmalara başladı.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'le varılan ateşkesin uygulanması konusunda yalnızca Gazze'deki ablukanın kalkmasını değil, bölgedeki elektrik ve su krizinin çözüme kavuşturulmasını, yoksul ailelere yardım edilmesini, ithalat-ihracatın iyileştirilmesini ve gençlere istihdam sağlanmasını içeren kapsamlı bir aşama içerisinde olduklarını belirtti.

Kasım, içinde bulundukları bu aşamanın Katar'ın Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi'nin gösterdiği çabaların bir ürünü olduğunu kaydetti.

İmadi, geçen ay yaptığı açıklamada, İsrail'den gelen 161 numaralı elektrik hattının işletilmesi konusunu görüşmek üzere bayramdan sonra Gazze'ye teknik heyet gönderileceğini duyurmuştu.

Komite tarafından yapılan yazılı açıklamada İmadi, Gazze'ye gönderilecek teknik heyetin, elektrik krizine çözüm bulmak için ilgili taraflarla İsrail'den gelen hattın işletilmesi konusunu görüşeceğini ifade etmişti.

İmadi, Katar'ın Gazze'ye yapılan 480 milyon dolarlık (2,9 milyar Türk lirası) yardımın bir kısmını, elektrik tedarikinin artırılması planının bir parçası olarak 161 numaralı hattın desteklenmesine tahsis ettiğini belirtmişti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 7 Mayıs'ta, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistin halkına destek için 480 milyon dolar tahsis edilmesi talimatı vermişti.

- Gazze'nin elektrik krizi

İsrail yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

Bölgenin tek elektrik santrali, gerekli yakıt sağlanamadığı için tam randımanlı çalıştırılamıyor.

Elektrik dağıtımını gerçekleştiren şirket verilerine göre, Gazze Şeridi günlük 560 megavat elektriğe ihtiyaç duymasına rağmen bu miktarın sadece 205 megavatı temin edilebiliyor. Bu da endüstri gibi üretimin yapıldığı sektörler ve vatandaşlara kamu hizmeti sunan hastaneler, belediyeler, kamu binalarının yanı sıra halkı doğrudan olumsuz etkiliyor.

Mısır ile Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda, geçen ay Filistinli direniş grupları ile İsrail arasında ateşkes sağlanmasına rağmen İsrail ateşkes maddelerinin uygulanması konusunda "ciddi" adımlar atmıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze israil

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