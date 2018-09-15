Gazze'nin en büyük hastanesi ciddi akaryakıt kriziyle karşı karşıya

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bölgenin en büyük hastanesi Şifa Hastanesinde jeneratörler için gereken akaryakıtın tükenmesi nedeniyle hizmetlerin sekteye uğrayabileceği uyarısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesinde uzun süredir devam eden akaryakıt krizi nedeniyle bir hafta içinde hizmetlerin sekteye uğrayabileceği belirtildi.

Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra da AA muhabirine yaptığı açıklamada, krizinin devam etmesinin hastanede bazı hizmetlerin tamamen durmasına neden olacağını kaydetti.

Bakanlık, daha önce Gazze Şeridi'nde jeneratörlerin çalışması için gereken yakıtın tükenmesi dolayısıyla hastane ve sağlık merkezlerinin çalışmasında bir kriz olabileceğine karşı uyarmıştı.

Sağlık Bakanlığındaki yakıt krizinde en zor aşamaya gelindiğini, ilgili makamların krizi aşmak için herhangi bir güvence sağlamaması ve yeterli yakıtın bulunmaması nedeniyle gelecek günlerin hastanelerin ve sağlık merkezlerinin çalışmaları konusunda kritik olduğu belirtilmişti.