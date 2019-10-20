Gazze'nin kaliteli zeytinleri 50 yıldır Han Yunus'ta görücüye çıkıyor

HAN YUNUS (AA) - HANİ EŞ-ŞAİR - İsrail kuşatması altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kenti, 50 yıldan fazla süredir ev sahipliği yaptığı zeytin pazarı ile iyi ve kaliteli zeytin arayanların uğrak yeri haline geldi.

Han Yunus'ta her yıl eylül ortalarında kurulan ve kasım sonuna kadar alıcılarını bekleyen zeytin pazarında bölgede yetişen kaliteli zeytin ve zeytinyağları görücüye çıkıyor.

- Pazarda "dellâl" geleneği sürdürülüyor

Geleneksel bir ritüelin uygulanageldiği bu pazarda, "dellâl" ismi verilen 70 yaşın üzerindeki yaşlı bir adam dikkati çekiyor.

Sabahın erken saatlerinde tezgahlarda yerlerini alan ürünleri tek tek gözden geçiren ve kalitesine göre fiyatlarını belirleyen dellâl, alıcı ile satıcı arasında aracılık yapıyor ve müşterilere yardımcı oluyor.

- Açık artırma da yapılıyor

Dellâl, daha sonra bir açık artırma başlatıyor ve satıcılar ürünlerini, en yüksek fiyatı veren müşteriye satıyorlar.

Han Yunus için bir sembol haline gelen bu pazar katkısız ve yüksek kaliteli zeytin ile zeytinyağı almak isteyen Filistinlilerin uğrak yeri olarak biliniyor. Bu pazarda kalitesiz veya çürük ürünler satılmasına müsaade edilmiyor.