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Gazze'nin meşhur ramazan tatlısı kadayıfın ilk kadın ustası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 14:03 | Son Güncelleme

Bölgenin ilk kadın taş kadayıf tatlıcısı Filistinli Nahide en-Nemr'in, ramazan ayında kurduğu küçük tezgahında yaptığı, lezzetli ve bütçeye uygun "taş kadayıf" Gazzelilerden yoğun ilgi görüyor

NUR EBU İYŞE - İsrail ablukası altındaki Gazze'nin ilk kadın kadayıfçısının yaptığı ramazan ayının vazgeçilmezi "taş kadayıf", Filistinliler tarafından büyük ilgi görüyor.

Gazze'deki kadın girişimcilerden Filistinli Nahide en-Nemr'in (60) ramazan ayında kurduğu küçük tezgahında yaptığı "taş kadayıf", hem lezzeti hem de bütçeye uygun olması nedeniyle ramazan ayında Filistinliler tarafından büyük ilgi görüyor.

Tarihi Emeviler, Abbasiler veya Memlükler dönemine kadar uzandığı rivayet edilen ve ramazan ayının en popüler tatlıları arasında yerini alan taş kadayıfın bir kilosu yaklaşık 2 dolardan satılıyor.

Gazzeli kadın, işsizlik ve yoksulluk oranlarının her geçen gün arttığı Gazze Şeridi'nde ekonomik sıkıntı çeken ailesinin geçimine destek olmak için kollarını sıvayan onlarca Filistinliden biri.

Nemr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayının en popüler tatlılarından sayılan taş kadayıf yapımını 44 yaşında öğrendiğini, 10 yıl önce de bunu meslek haline getirdiğini anlattı.

Şehrin güneybatısındaki Tel el-Hava'nın dar sokağında açtığı tezgahında ramazan ayında tüketilen bu tatlıyı severek yaptığını söyleyen Nemr, ablukadan dolayı kötüye giden ekonomik şartlar nedeniyle aile bütçesine kısa süreliğine de olsa katkıda bulunmaya çalıştığını anlattı.

Nemr, taş kadayıf yapımının sırlarını eşinden öğrendiğini belirterek, "İlk başlarda bir kadın olarak bu sokakta tatlı yapıp satarken kendimi biraz garip hissettim. Özellikle Gazze'de kadınların sokaklarda satış yapmaları yaygın değil ancak zamanla bu durum olağan hale geldi." dedi.

Nemr, Gazze'de taş kadayıf yapıp satan ilk kadın olduğunu ve müşterilerin talepleri doğrultusunda, sadece ramazan ayında açtığı tezgahını ramazan sonrasında da haftada bir gün açmayı planladığını dile getirdi.

Filistinli kurumların verilerine göre, İsrail'in kara, deniz ve havadan 12 yılı aşkın süredir abluka altında tuttuğu Gazze'de işsizlik oranı yüzde 52 iken yoksulluk oranı yüzde 80'leri geçiyor.

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Filistin Gazze taş kadayıf

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