Gazze'nin sorunlarına daimi çözüm arayışları

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi, Gazze'ye su yolu inşa edilmesi ve İsrail'den yeni elektrik hattının çekilmesi gibi daimi çözümler üzerinde uzlaşma olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler'den (BM) temsilcilerle Gazze'deki elektrik santralini ziyaret eden İmadi, burada düzenlediği basın toplantısında, Katar'ın Gazze'nin sorunlarına daimi çözümler bulmak için çalıştığına işaret etti.

"Gazze'ye su yolu inşa edilmesi ve İsrail'den yeni elektrik hattının çekilmesi gibi daimi çözümler üzerinde uzlaşma var." diyen İmadi, su yolu projesi üzerindeki uzlaşmanın tüm tarafların katılacağı uzun görüşmeleri gerekli kıldığını aktardı ancak bu uzlaşı çalışmalarının kimlerle yürütüldüğü konusunda bilgi vermedi.

Katar'ın Gazze'deki elektrik santralinin yakıtı ve memurlar için tahsis ettiği finansal desteğin 150 milyon dolara ulaştığını ve bu miktarın 6 ay içinde dağıtılacağını söyleyen İmadi, Gazze'ye son dönemde gönderilen 15 milyon dolardan doğrudan ya da dolaylı olarak yaklaşık 500 bin kişinin istifade edeceğini kaydetti.