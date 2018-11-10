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Gazze'nin sorunlarına daimi çözüm arayışları

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 23:50 | Son Güncelleme

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi: - "Gazze'ye su yolu inşa edilmesi ve İsrail'den yeni elektrik hattının çekilmesi gibi daimi çözümler üzerinde uzlaşma var"

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi, Gazze'ye su yolu inşa edilmesi ve İsrail'den yeni elektrik hattının çekilmesi gibi daimi çözümler üzerinde uzlaşma olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler'den (BM) temsilcilerle Gazze'deki elektrik santralini ziyaret eden İmadi, burada düzenlediği basın toplantısında, Katar'ın Gazze'nin sorunlarına daimi çözümler bulmak için çalıştığına işaret etti.

"Gazze'ye su yolu inşa edilmesi ve İsrail'den yeni elektrik hattının çekilmesi gibi daimi çözümler üzerinde uzlaşma var." diyen İmadi, su yolu projesi üzerindeki uzlaşmanın tüm tarafların katılacağı uzun görüşmeleri gerekli kıldığını aktardı ancak bu uzlaşı çalışmalarının kimlerle yürütüldüğü konusunda bilgi vermedi.

Katar'ın Gazze'deki elektrik santralinin yakıtı ve memurlar için tahsis ettiği finansal desteğin 150 milyon dolara ulaştığını ve bu miktarın 6 ay içinde dağıtılacağını söyleyen İmadi, Gazze'ye son dönemde gönderilen 15 milyon dolardan doğrudan ya da dolaylı olarak yaklaşık 500 bin kişinin istifade edeceğini kaydetti.

Ülkesinin Gazze'ye yönelik yardımlarının, Filistin halkının desteklenmesi ve uzlaşı çalışmalarının teşvik edilmesi çerçevesinde gerçekleştiğini aktaran İmadi, Katar'ın belirli bir kesim ya da grubu değil tüm Filistin halkını desteklediğinin altını çizdi.

Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi geçen salı günü, Gazze'deki 50 bin aileye 5 milyon dolarlık nakdi yardımda bulunduğunu açıklamıştı.

Dün "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne katılan Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar, düzenlediği basın toplantısında, Mısır, Katar ve BM arasında Gazze'deki ablukanın hafifletilmesi ve kaldırılması konusunda mutabakat olduğunu söylemişti. Mısır, Katar ve BM, bir süredir Filistinli gruplar ile İsrail arasında "Gazze'deki gösterilerin durdurulması karşılığında bölgeye uygulanan ablukanın hafifletilmesine dayanan bir ateşkes sağlanması" için görüşmeler yürütüyor.

Mısır güvenlik heyeti, Hamas ve Fetih yetkilileriyle ulusal uzlaşı, Filistinli gruplar ve İsrail hükümetiyle ise ateşkes konularında yürütülen görüşmeleri tamamlamak için Gazze Şeridi, Batı Şeria ve İsrail arasında mekik dokuyor.

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