"Gazze'ye saldırıları durdurabilecek girişimleri memnuniyetle karşılarız"

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını durdurmaya yönelik her türlü girişimi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Ramallah'taki Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Iştiyye, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak Birleşmiş Milletlere (BM) "bu saldırıların durması, tekrarının önlenmesi ve Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması için harekete geçme" çağrısında bulundu.

Iştiyye, "İsrail'in Gazze'ye saldırılarını durdurmak için gerçekleştirilebilecek her türlü girişimi memnuniyetle karşılarız." dedi.

"Uluslararası toplumun saldırılarda hayatını kaybeden çocuk fotoğraflarını görüp sessiz ve tarafsız kalması mümkün değil." diyen Iştiyye, Filistin hükümetinin halka hizmet için tüm imkanlarını kullandığına işaret ederek, Gazze'ye gıda ve tıbbi yardım göndereceklerini söyledi.

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hafta sonu düzenlediği saldırılarda 2'si hamile 3 kadın ile 2 bebeğin de aralarında bulunduğu 25 Filistinli şehit olmuş, 150 Filistinli yaralanmıştı.