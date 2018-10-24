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Gazze'ye yakıt tedariki yeniden başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 12:51 | Son Güncelleme

Katar'ın finanse ettiği yakıt tankerleri yeniden Gazze'ye geçmeye başladı

İsrail ile Gazze Şeridi arasında ticari ürünlerin geçişi için kullanılan Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye yakıt tedariki yeniden başladı.

Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze'deki elektrik krizini hafifletmek amacıyla Katar tarafından finanse edilenler dahil tüm yakıt çeşitlerinin geçişi yeniden başladı.

Bu kapsamda sabah saatlerinden itibaren Katar'ın finanse ettiği yakıt tankerlerinin Gazze'ye geçiş yapmaya başladığı belirtildi.

Sınır kapısından bugün içinde 4'ü Katar'a ait toplam 10 yakıt tankerinin giriş yapması bekleniyor.

İsrail Yayın Kurumu, dün akşam İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın güvenlik yetkililerinin tavsiyesiyle Gazze'ye yakıt geçişinin yeniden başlaması kararı aldığını duyurmuştu.

İsrail Savunma Bakanı Liberman, 12 Ekim'de Gazze Şeridi'ne yakıt tedarikini durdurma talimatı vermişti.

Liberman, Gazze sınırındaki olaylar devam ederken İsrail'in Gazze'ye yakıt girişini kabul etmesinin mümkün olmadığını söylemişti.

"Haaretz" gazetesi 4 Ekim'de yayınlanan haberinde Katar ile "elektrik santrali için yakıt alımını finanse etmeyi" öngören bir anlaşma imzalandığını belirtmişti. Bu gelişmenin ardından İsrail, yaklaşık bir hafta boyunca yakıt yüklü tankerlerin Gazze'ye girişine izin vermişti.

Gazze'de İsrail ablukasının başladığı 2006'dan bu yana enerji temininde büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bölge, 600 megavat elektriğe ihtiyaç duyuyor, ancak bunun yalnızca 210 megavatı temin edilebiliyor. Günlük elektrik kesintileri 18 ila 20 saati buluyor.

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Anahtar Kelimeler:
israil Kerm Ebu Salim

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