İSTANBUL (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Gazze için İslam dünyasının yeterli tepkiyi göstermediğini belirterek, "Artık liderlerden beklentimiz yok. Ne yazık ki bir Türkiye ses veriyor. Başkası ses vermiyor. Artık halka dönüş zamanıdır. Artık halk hareketliliği zamanıdır. Artık halkın meydanlara inme zamanıdır." dedi.
İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğündeki bir grup, cuma namazı sonrasında Fatih Camisi avlusunda bir araya gelerek, "Gazze'ye yardım cuması" pankartı açtı ve İsrail'i protesto etti.
Bülent Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dünyanın sessiz kaldığını vurguladı. Son dönemde Kudüs ve Gazze duyarlılığının gündemden düşürülmeye çalışıldığını aktaran Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Artık alışıldı değil mi, 'Bugün şu kadar Filistinli öldü'. Az sayıda öldürüyorlar ki halk alışsın. Artık sayılara alıştırıyorlar bizi. Mescid-i Aksa'yı yıkmak için... Bizler de önce kendimize bakacağız. Buradan bütün Müslümanlara sesleniyorum. Çoğumuzun yaşadığı yer saray gibi. Ne kadar yardım gönderiyoruz? Hadi ümmetçi değilsen hadi İslamcı değilsen hadi Misak-ı Milli sınırlarının dışına ruh coğrafyan, gönül coğrafyan çıkmıyorsa onda da sana bir çift sözüm var. İstanbul'un savunması Gazze'den geçer, Kudüs'ten geçer. Kudüs düşerse, Anadolu da düşer. Onun için buralarda rahat yaşamak istiyorsanız malınızı, mülkünüzü oraya göndereceksiniz."
Büyük Dönüş Yürüyüşü süresince 4 bine yakın kadının yaralandığını aktaran Yıldırım, "Çocukların başına gaz bombası attılar. Kimyasal silah kullandı bu zalimler. Dünya neredesin? Gerçek mermi kullandılar. Neredesiniz? İslam dünyası, İslam İşbirliği Teşkilatı, toplantı yapıp masalarda oturmak yetiyor mu size? Utanma zamanı gelmedi mi? Bu yürüyen yavrulara mermi atan İsrail'e bir kez olsun tükürme cesareti yoksa tahtlarınızdan inin, saraylarınızdan çıkın, cehennemin dibine kadar yolunuz var. Mazlumun yanında olmayan herkese kin besliyorum. Bu kini de bütün dünyada yaygınlaştırmak en önemli işimiz olacak. Mazlumun yanında olmayan zalimleri lanetliyorum. Yaşasın zalimler için cehennem." ifadelerini kullandı.
Artık halkın meydanlara inme zamanının geldiğini dile getiren Yıldırım, "Artık liderlerden beklentimiz yok. Ne yazık ki bir Türkiye ses veriyor. Başkası ses vermiyor. Artık halka dönüş zamanıdır. Artık halk hareketliliği zamanıdır. Artık halkın meydanlara inme zamanıdır. Ey Müslümanlar, cemaatler. Silkelenin. Konfor sizi yutmasın. Para, sizi yutmasın. Makam, sizi yutmasın. Tekrar dirilin. Sahabe gibi olun." diye konuştu.
Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde ayağından vurularak yaralanan ardından İHH İnsani Yardım Vakfı'nca Türkiye'ye getirilerek tedavi ettirilen 16 yaşındaki Meryem Ebumatar da programda bir konuşma yaptı.
Ebumatar, işgalci İsrail'in çocuklar ve kadınlardan korktuğunu söyledi. İşgalci güçlerin hiçbir surette başarıya ulaşamayacağını kaydeden Ebumatar, "İHH'daki tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.
Ebumatar, Gazze için açılan standa tekerlekli sandalyeyle gelerek ilk bağışı gerçekleştirdi.
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