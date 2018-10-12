"Artık alışıldı değil mi, 'Bugün şu kadar Filistinli öldü'. Az sayıda öldürüyorlar ki halk alışsın. Artık sayılara alıştırıyorlar bizi. Mescid-i Aksa'yı yıkmak için... Bizler de önce kendimize bakacağız. Buradan bütün Müslümanlara sesleniyorum. Çoğumuzun yaşadığı yer saray gibi. Ne kadar yardım gönderiyoruz? Hadi ümmetçi değilsen hadi İslamcı değilsen hadi Misak-ı Milli sınırlarının dışına ruh coğrafyan, gönül coğrafyan çıkmıyorsa onda da sana bir çift sözüm var. İstanbul'un savunması Gazze'den geçer, Kudüs'ten geçer. Kudüs düşerse, Anadolu da düşer. Onun için buralarda rahat yaşamak istiyorsanız malınızı, mülkünüzü oraya göndereceksiniz."

Bülent Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dünyanın sessiz kaldığını vurguladı. Son dönemde Kudüs ve Gazze duyarlılığının gündemden düşürülmeye çalışıldığını aktaran Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğündeki bir grup, cuma namazı sonrasında Fatih Camisi avlusunda bir araya gelerek, "Gazze'ye yardım cuması" pankartı açtı ve İsrail'i protesto etti.

İSTANBUL (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Gazze için İslam dünyasının yeterli tepkiyi göstermediğini belirterek, "Artık liderlerden beklentimiz yok. Ne yazık ki bir Türkiye ses veriyor. Başkası ses vermiyor. Artık halka dönüş zamanıdır. Artık halk hareketliliği zamanıdır. Artık halkın meydanlara inme zamanıdır." dedi.

Büyük Dönüş Yürüyüşü süresince 4 bine yakın kadının yaralandığını aktaran Yıldırım, "Çocukların başına gaz bombası attılar. Kimyasal silah kullandı bu zalimler. Dünya neredesin? Gerçek mermi kullandılar. Neredesiniz? İslam dünyası, İslam İşbirliği Teşkilatı, toplantı yapıp masalarda oturmak yetiyor mu size? Utanma zamanı gelmedi mi? Bu yürüyen yavrulara mermi atan İsrail'e bir kez olsun tükürme cesareti yoksa tahtlarınızdan inin, saraylarınızdan çıkın, cehennemin dibine kadar yolunuz var. Mazlumun yanında olmayan herkese kin besliyorum. Bu kini de bütün dünyada yaygınlaştırmak en önemli işimiz olacak. Mazlumun yanında olmayan zalimleri lanetliyorum. Yaşasın zalimler için cehennem." ifadelerini kullandı.

Artık halkın meydanlara inme zamanının geldiğini dile getiren Yıldırım, "Artık liderlerden beklentimiz yok. Ne yazık ki bir Türkiye ses veriyor. Başkası ses vermiyor. Artık halka dönüş zamanıdır. Artık halk hareketliliği zamanıdır. Artık halkın meydanlara inme zamanıdır. Ey Müslümanlar, cemaatler. Silkelenin. Konfor sizi yutmasın. Para, sizi yutmasın. Makam, sizi yutmasın. Tekrar dirilin. Sahabe gibi olun." diye konuştu.