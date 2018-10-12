HABER

"Gazze'ye yardım cuması"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 16:24 | Son Güncelleme

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım: - "Artık liderlerden beklentimiz yok. Ne yazık ki bir Türkiye ses veriyor. Başkası ses vermiyor. Artık halka dönüş zamanıdır. Artık halk hareketliliği zamanıdır. Artık halkın meydanlara inme zamanıdır"

İSTANBUL (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Gazze için İslam dünyasının yeterli tepkiyi göstermediğini belirterek, "Artık liderlerden beklentimiz yok. Ne yazık ki bir Türkiye ses veriyor. Başkası ses vermiyor. Artık halka dönüş zamanıdır. Artık halk hareketliliği zamanıdır. Artık halkın meydanlara inme zamanıdır." dedi.

İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğündeki bir grup, cuma namazı sonrasında Fatih Camisi avlusunda bir araya gelerek, "Gazze'ye yardım cuması" pankartı açtı ve İsrail'i protesto etti.

Bülent Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dünyanın sessiz kaldığını vurguladı. Son dönemde Kudüs ve Gazze duyarlılığının gündemden düşürülmeye çalışıldığını aktaran Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık alışıldı değil mi, 'Bugün şu kadar Filistinli öldü'. Az sayıda öldürüyorlar ki halk alışsın. Artık sayılara alıştırıyorlar bizi. Mescid-i Aksa'yı yıkmak için... Bizler de önce kendimize bakacağız. Buradan bütün Müslümanlara sesleniyorum. Çoğumuzun yaşadığı yer saray gibi. Ne kadar yardım gönderiyoruz? Hadi ümmetçi değilsen hadi İslamcı değilsen hadi Misak-ı Milli sınırlarının dışına ruh coğrafyan, gönül coğrafyan çıkmıyorsa onda da sana bir çift sözüm var. İstanbul'un savunması Gazze'den geçer, Kudüs'ten geçer. Kudüs düşerse, Anadolu da düşer. Onun için buralarda rahat yaşamak istiyorsanız malınızı, mülkünüzü oraya göndereceksiniz."

Büyük Dönüş Yürüyüşü süresince 4 bine yakın kadının yaralandığını aktaran Yıldırım, "Çocukların başına gaz bombası attılar. Kimyasal silah kullandı bu zalimler. Dünya neredesin? Gerçek mermi kullandılar. Neredesiniz? İslam dünyası, İslam İşbirliği Teşkilatı, toplantı yapıp masalarda oturmak yetiyor mu size? Utanma zamanı gelmedi mi? Bu yürüyen yavrulara mermi atan İsrail'e bir kez olsun tükürme cesareti yoksa tahtlarınızdan inin, saraylarınızdan çıkın, cehennemin dibine kadar yolunuz var. Mazlumun yanında olmayan herkese kin besliyorum. Bu kini de bütün dünyada yaygınlaştırmak en önemli işimiz olacak. Mazlumun yanında olmayan zalimleri lanetliyorum. Yaşasın zalimler için cehennem." ifadelerini kullandı.

Artık halkın meydanlara inme zamanının geldiğini dile getiren Yıldırım, "Artık liderlerden beklentimiz yok. Ne yazık ki bir Türkiye ses veriyor. Başkası ses vermiyor. Artık halka dönüş zamanıdır. Artık halk hareketliliği zamanıdır. Artık halkın meydanlara inme zamanıdır. Ey Müslümanlar, cemaatler. Silkelenin. Konfor sizi yutmasın. Para, sizi yutmasın. Makam, sizi yutmasın. Tekrar dirilin. Sahabe gibi olun." diye konuştu.

Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde ayağından vurularak yaralanan ardından İHH İnsani Yardım Vakfı'nca Türkiye'ye getirilerek tedavi ettirilen 16 yaşındaki Meryem Ebumatar da programda bir konuşma yaptı.

Ebumatar, işgalci İsrail'in çocuklar ve kadınlardan korktuğunu söyledi. İşgalci güçlerin hiçbir surette başarıya ulaşamayacağını kaydeden Ebumatar, "İHH'daki tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Ebumatar, Gazze için açılan standa tekerlekli sandalyeyle gelerek ilk bağışı gerçekleştirdi.

PARTNERUçakta tanışmışlardı... Ünlü oyuncu evlendi!Uçakta tanışmışlardı... Ünlü oyuncu evlendi!
Kanserden ölen Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandıKanserden ölen Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Kanserden ölen liseli Büşra'nın okulunda hüzünlü törenKanserden ölen liseli Büşra'nın okulunda hüzünlü tören
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bülent Yıldırım Gazze Gazze'ye yardım cuması İHH İnsani Yardım Vakfı Meryem Ebumatar

En Çok Okunan Haberler

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Terör örgütü PKK'ya büyük darbe! Serbest Paksoy ve Selçuk Köse öldürüldü

Terör örgütü PKK'ya büyük darbe! Serbest Paksoy ve Selçuk Köse öldürüldü

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

Aleyna Tilki reklam filminden bakın ne kadar kazandı?

Aleyna Tilki reklam filminden bakın ne kadar kazandı?

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

İlginizi Çekebilir

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan gazetecinin 'İş Bankası' sorusuna 'lan'lı yanıt!

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan gazetecinin 'İş Bankası' sorusuna 'lan'lı yanıt!

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rahip Brunson kararı duyunca hıçkırarak ağladı!

Rahip Brunson kararı duyunca hıçkırarak ağladı!

ABD Konsolosluk tercümanına tahliye çıkmadı

ABD Konsolosluk tercümanına tahliye çıkmadı

Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda hareketlilik

Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda hareketlilik

Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

Adana'da dolandırıldığını söyleyen pazarcının yaptıkları şaşkınlık yarattı

Adana'da dolandırıldığını söyleyen pazarcının yaptıkları şaşkınlık yarattı

Kameraya fena yakalandı! Suç ortağı aranıyor

Kameraya fena yakalandı! Suç ortağı aranıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.