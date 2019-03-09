GBF'nin ikinci ayağı Antalya'da yapıldı

Panelde, öğrencilerin merak ettiği konulara cevap bulduğunu da anlatan Özgül, "Birçok meslek değişecek ve değişiyor. Burada genç arkadaşlarımız bunun ne kadar farkında olursa kendilerini o konuda eğitebilir ve geliştirebilirler diye düşünüyorum. Şu anda tekrarlanabilir mesleklerin yapay zeka ve makineler tarafından yapılacağı ön görülüyor ki bu çok mantıklı. Eskiden hesap makinesi icat olmadan önce kalem kağıtla, abaküsle hesap yapıyorduk. Ama şimdi hesap makinesi kullanmadan hesap yapan kimse yok. Bundan şikayet eden de yok. Onun için meslekler bu bağlamda değişecek. Özellikle yaratıcılık, makine-insan çalışması gerektiren konularda çok daha fazla insana ihtiyaç var. Buralara daha çok önem verilecek ama etkilenmeyecek hiçbir meslek yok. Çok meslek değişecek. Onun için ülke olarak, gençler ve bireyler olarak hazırlanmamız lazım" diye konuştu.

'EKRAN SAYILARINI ÇOĞALTARAK ÇEŞİTLENDİK, DEĞİŞTİK'

Forumun ikinci oturumu ise 'Yeni Nesil Medya ve Güncel Trendler' adıyla düzenlenen panel oldu. Panelin moderatör 360+Media Interactive Başkanı Zehra Öney, bu tür etkinlerde çok sık yer aldıklarını, bu etkinlikler sayesinde öğrencilerle yeni bilgileri paylaştıklarını anlattı.