GBT dönemi bitiyor, yüz tanıma sistemli kamera devrede! Polis ve jandarmanın artık yakasında 'göz' var

"Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" devri kapandı. Güvenlik güçleri o sorununun yanıtını giyilebilir yaka kameraları sayesinde artık yalnızca birkaç saniyede öğrenebiliyor.
Güvenlik güçlerinin en sık karşılaştığı o sorun, ASELSAN'ın hayata geçirdiği sistem sayesinde çözüldü. İçişleri Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı'nın işbirliğiyle 7/24 görüntü kaydedebilen yüz tanıma sistemli kameralar üretildi.
Böylece polis ve jandarma hem aranan kişileri daha kolay yakalayabilecekler hem de özellikle trafik kontrollerinde kendilerine zorluk çıkaranları tespit edebilecek.
Yüz tanıma sistemli kameralar sayesinde güvenlik güçleri durdurdukları kişilerin bilgilerine GBT'ye ihtiyaç duymadan ulaşabilecek.
Haklarında arama kararı olanlar da sahte kimlikle bile güvenlik güçlerinden kaçamayacak.
Yaka kameralarındaki yapay zeka algoritmaları sayesinde kaydedilen görüntüler anında merkeze ulaştırılacak ve acil durumda personelin konumu paylaşılacak.
Kaydedilen görüntüler 40 gün arşivde duracak.
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın kullanmaya başladığı yaka kameraları 2025 yılı bitmeden tüm polis ve jandarma personeline dağıtılacak.