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GDPNet 5. Genel Kurulu Katar'da başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 04:22 | Son Güncelleme

GDPNet 5. Genel Kurulu Katar'da başladı

DOHA (AA) - Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) dönem başkanı olduğu Küresel Kamu Diplomasisi Ağı (Global Public Diplomacy Network-GPDNet) 5. Genel Kurulu, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 10 ülkenin katılımıyla Katar'ın başkenti Doha'da başladı.

Katar haber ajansı QNA'ya göre, Katara Cultural Village Genel Müdürlüğünün ev sahipliğini yaptığı, iki gün sürecek Genel Kurul'a Katar ve Türkiye'nin yanı sıra Macaristan, Filipinler, Nijerya, Singapur, Mozambik, Tayvan, Güney Kore ve Meksika'dan temsilciler katıldı.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer'in de iştirak ettiği Genel Kurul'un dünkü toplantısında Katara, 2019 Haziran ayından başlamak üzere GDPNet'in dönem başkanlığına seçildi.

Toplantıda üye ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni üyelerin gruba dahil edilmesi konuları ele alındı.

GDPNet'in dönem başkanı olan YEE Başkanı Şeref Ateş, yaptığı konuşmada, toplantıyla kültürel diplomasi alanında bilgi alışverişini sağlamak ve uluslararası barış ile güvenliği güçlendirmek için yenilikçi yollar geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

GDPNet, YEE'nin de aralarında bulunduğu bir dizi kamu ve kültürel kurum tarafından Güney Kore'nin başkenti Seul'de 2014 yılında kuruldu. YEE, 2016 yılında üç yıl süre ile GDPNet dönem başkanlığına seçilmişti.

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GDPNet Katar yee

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