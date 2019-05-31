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GDZ Elektrik Dağıtımdan hayat kurtaran çalışana teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 11:40 | Son Güncelleme

GDZ Elektrik Dağıtım çalışanı Ali Akyıldız: -"Benim yerimde kim olsa aynısını yapardı. Şirketim tarafından ödüllendirilmek çok güzel bir duygu ancak hiçbir ödül iki insanın hayatını kurtarmaktan daha değerli olamaz"

İSTANBUL (AA) - GDZ Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel, GDZ Elektrik Dağıtım çalışanı Ali Akyıldız’a sayaç okurken iki kişinin hayatını kurtarması dolayısıyla plaket takdim etti.

GDZ Elektrik açıklamasına göre, İzmir’in Tire ilçesinde, GDZ Elektrik Dağıtım şirketinde sayaç okuma personeli olarak görev yapan Ali Akyıldız, görevini yerine getirirken iki katlı müstakil evden çıkan dumanı fark etti. İçeride uyuyan Açıkgöz ailesinin fertlerinden 4 yaşındaki Mert’in imdat çığlıklarını duyan Ali Akyıldız kapıyı açmaya çalıştı ancak kapı yanmaya başladığı için müdahale edemedi. Camlardaki demir parmaklıkları ve camı kıran Ali Akyıldız, baba ve küçük oğlunu kurtardı.

Gösterdiği büyük kahramanlığı şirketi tarafından da ödüllendirilen Ali Akyıldız için GDZ Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel, çalışana plaketini takdim etti ve gerçekleştirdiği kahramanlık için tebrik edip teşekkürlerini iletti.

Ali Akyıldız, "Benim yerimde kim olsa aynısını yapardı. Şirketim tarafından ödüllendirilmek çok güzel bir duygu ancak hiçbir ödül iki insanın hayatını kurtarmaktan daha değerli olamaz" ifadelerini kullandı.

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GDZ Elektrik

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