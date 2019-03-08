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GEA'dan Tuncelili çocukların yüzünü güldüren kampanya

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 20:59 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de, GEA Arama, Kurtarma ve İnsani Yardım Grubu 'Yalnız oyuncaklara yeni arkadaşlar kampanyası' kapsamında topladıkları oyuncakları Tunceli'de ilkokul ve anaokulu öğrencilerine hediye ederek öğrencilerin yüzlerini güldürdü.

GEA'dan Tuncelili çocukların yüzünü güldüren kampanya

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de, GEA Arama, Kurtarma ve İnsani Yardım Grubu 'Yalnız oyuncaklara yeni arkadaşlar kampanyası' kapsamında topladıkları oyuncakları Tunceli'de ilkokul ve anaokulu öğrencilerine hediye ederek öğrencilerin yüzlerini güldürdü.
İnsani yardım ve arama kurtarma faaliyeti yapan ve merkezi İstanbul'da bulunan GEA Arama, Kurtarma ve İnsani Yardım Grubu, tarafından İstanbul'da başlatılan 'Yalnız oyuncaklara yeni arkadaşlar kampanyası' kapsamında toplanan yüzlerce oyuncak bugün Tunceli'ye getirilerek ilkokul ve anaokulu öğrencilerine dağıtıldı.
İLK VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE 'DEPREMLE BİRLİKTE YAŞAMA EĞİTİMİ'
GEA ayrıca Tunceli'deki birçok okulda okuyan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine depremle birlikte yaşam eğitimi de verdi. İl Kültür Müdürlüğü konferans salonunda verilen eğitim programına Vali Tuncay Sonel, GEA Koordinatörü Ümit Dinçşahin ve çok sayıda davetli katıldı. Programda konuşan Vali Sonel, GEA'nın dünyanın herhangi bir bölgesinde bir deprem meydana geldiğinde o bölgeye gittiklerini ifade ederek, "Ülkemizde de herhangi bir doğal afet durumunda ilk koşan ekiplerin başında yer alıyorlar. Ekibimiz, gönüllülük esasıyla çalışıyor. Ekip içerisinde doktorundan öğretmenine, iş adamına kadar her meslekten gönüllüler var. Deprem Haftası içerisindeyiz. Umut bey ve ekibi depremle ilgili bilgilendirmeler yapacaklar. Ayrıca 3 bin 200 oyuncakla ilimize geldiler. Getirdikleri oyuncakları da çocuklarımıza dağıtacaklar" dedi.
Vali Sonel'den sonra konuşma yapan GEA Arama, Kurtarma ve İnsani Yardım Grubu Koordinatörü Umut Dinçşahin, öğrencilere yaşanacak olası bir deprem sırasında ve sonrasında neler yapılması gerektiğiyle ilgili bilgi verdi.

FOTOĞRAFLI

GEA'dan Tuncelili çocukların yüzünü güldüren kampanyaGEA'dan Tuncelili çocukların yüzünü güldüren kampanyaGEA'dan Tuncelili çocukların yüzünü güldüren kampanyaGEA'dan Tuncelili çocukların yüzünü güldüren kampanya

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