Gears of War patronu artık başka oyunların patronu olacak

Rod Fergusson’ın yeni görevinin ise yeni Diablo oyununu geliştirmek üzere Blizzard’da olacağı vurgulanıyor.

Twitter’dan bir açıklama yaparak, Nisan ayında piyasaya çıkacak Geas of Wars Tactics oyunu için başarılar dileyen Fergusson, kendisinin artık serinin içinde olmayacağını duyurdu.

Fergusson başka bir tweet’inde ise Blizzard’a geçeceğini doğruladı. Blizzard’daki görevinin ise Diablo serisini yönetmek olacağının altı çiziliyor. Bir diğer deyişle, Diablo serisi artık Gears of War’ın yaratcısına emanet olacak.

Bu faktörün Diablo’ya nasıl etki edeceğini ise şimdilik bilmiyoruz. Fergusson’un Diablo serisine kendi “tarzını” yansıtacağından şüphe edilmiyor. Karakterin tasarımından öykünün senaryosuna kadar Diablo artık çok etkileyici e dramatik bir senaryoya kavuşabilir.

The Coalition, Gears of War serisinin son oyunu Tactics’te, Xcom benzeri bir strateji oyunu geliştirdi. Aksiyon odaklı bir seri olan Gears of War’ın hayranları oyuna nasıl tepki gösterecek bilinmiyor. Ancak strateji oyunu sevenlerin Gears of War serisine bu oyundan sonra ilgi duymaya başlayabilecei düşünülüyor.