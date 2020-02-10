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Gears of War patronu artık başka oyunların patronu olacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.02.2020 09:33 | Son Güncelleme

15 yıldır Gears of War oyunlarını geliştiren The Coalition stüdyolarının, yine 15 yıldır Gears of War serisini yöneten başı Rod Fergusson, stüdyodan ayrıldığını duyurdu. Peki, Gears of War patronu şimdi hangi oyunu geliştirecek?

Gears of War patronu artık başka oyunların patronu olacak

Rod Fergusson’ın yeni görevinin ise yeni Diablo oyununu geliştirmek üzere Blizzard’da olacağı vurgulanıyor.

Twitter’dan bir açıklama yaparak, Nisan ayında piyasaya çıkacak Geas of Wars Tactics oyunu için başarılar dileyen Fergusson, kendisinin artık serinin içinde olmayacağını duyurdu.

Fergusson başka bir tweet’inde ise Blizzard’a geçeceğini doğruladı. Blizzard’daki görevinin ise Diablo serisini yönetmek olacağının altı çiziliyor. Bir diğer deyişle, Diablo serisi artık Gears of War’ın yaratcısına emanet olacak.

Bu faktörün Diablo’ya nasıl etki edeceğini ise şimdilik bilmiyoruz. Fergusson’un Diablo serisine kendi “tarzını” yansıtacağından şüphe edilmiyor. Karakterin tasarımından öykünün senaryosuna kadar Diablo artık çok etkileyici e dramatik bir senaryoya kavuşabilir.

The Coalition, Gears of War serisinin son oyunu Tactics’te, Xcom benzeri bir strateji oyunu geliştirdi. Aksiyon odaklı bir seri olan Gears of War’ın hayranları oyuna nasıl tepki gösterecek bilinmiyor. Ancak strateji oyunu sevenlerin Gears of War serisine bu oyundan sonra ilgi duymaya başlayabilecei düşünülüyor.

Gears of War serisi, son 15 sene içinde en hızlı gelişen oyunlardan biri olarak tanınıyor. Aktif olarak ve sürekli geliştirilen oyun serisi, oyun yapım teknolojilerinin sınırlarını zorlayan etkileyici yapımlar olarak yüksek satış rakamlarına ulaştılar.

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Anahtar Kelimeler:
Gears of War Rod Fergusson

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