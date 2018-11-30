HABER

Gebe Akademisi, anne adaylarına yol gösterecek

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.11.2018 11:30 | Son Güncelleme

GEBE Akademisi ile annelerin tatlı heyecan serüveninde onları yalnız bırakmayan Medicana Bursa Hastanesi, sağlıklı ve mutlu bir doğum yapmaları için onlara destek verecek.

Gebe Akademisi, anne adaylarına yol gösterecek

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- GEBE Akademisi ile annelerin tatlı heyecan serüveninde onları yalnız bırakmayan Medicana Bursa Hastanesi, sağlıklı ve mutlu bir doğum yapmaları için onlara destek verecek.
Mutlu anneler, mutlu bebekler, mutlu gelecek için anne adaylarına gebelik sürecinde destek olmayı ve kendilerine güven duyarak doğuma girmelerini amaçladıklarını belirten Medicana Bursa Hastanesi Kurumsal İletişim Müdürü Didem Keskin, "Anne adaylarının tüm sorularına cevap bulabileceği bir okul olacak. 8 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da Medicana Bursa Hastanesi Konferans salonunda başlayacak eğitim programının ilkinde gebelik süresinde merak edilen tüm sorular Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Müzeyyen Uyanık tarafından cevaplandırılacak. Ardından Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık gebelikte el hijyeni konusunda bilgilerini anne adaylarıyla paylaşacak. Gebelikte doğru beslenme konusunda ise Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Tuğba Küçük merak edilen tüm sorulara cevap verecek. Seminerin sonunda ise söz alacak olan sportif danışman Nurgün Abik gebelikte spor hakkında bilgilendirme yapacak" dedi.
Bilgilendirmeler sonrasında uygulamalı pilates ile programın devam edeceğini ifade eden Keskin, "Aralık ayında start verecek Gebe Akademisi ve hamile pilatesi her ay düzenli olarak devam edecek. Gebe Akademisi'ne katılan her anne adayına 4 ay sürecek program sonunda katılım sertifikası verilecek. Katılımın ücretsiz olduğu ve kayıtların telefon yoluyla ya da yüz yüze yapılabileceği Gebelik Akademisi'nde anne adaylarına ayrıca sürpriz hediyeler takdim edilecek. Ayrıca Medicana’nın ve gebelerimizin yanında olan Mustela, Atigen- Cell Hücre ve Doku Merkezi, Present Service Türkiye ve Fit Team 911 firmasına teşekkür ederiz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

PARTNERAşık olduğu kadın için kral olmaktan vazgeçtiAşık olduğu kadın için kral olmaktan vazgeçti
Paketli ürün yerken bir kez daha düşünün!Paketli ürün yerken bir kez daha düşünün!
Böbrekleri korumak için ne yapmalıyız? İşte 8 öneriBöbrekleri korumak için ne yapmalıyız? İşte 8 öneri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uğur Dündar'dan Devlet Bahçeli'ye sert tepki

Uğur Dündar'dan Devlet Bahçeli'ye sert tepki

Eski ABD Başkanı George H. W. Bush hayatını kaybetti

Eski ABD Başkanı George H. W. Bush hayatını kaybetti

Hatice’den İrem Derici’ye olay cevap!

Hatice’den İrem Derici’ye olay cevap!

'Varlık Barışı'nda süre uzatıldı! Son gün ne zaman?

'Varlık Barışı'nda süre uzatıldı! Son gün ne zaman?

CHP'de Mustafa Sarıgül bilmecesi! Şişli ve Beşiktaş için dikkat çeken iddia

CHP'de Mustafa Sarıgül bilmecesi! Şişli ve Beşiktaş için dikkat çeken iddia

Bakanlık genelge yayınladı! Güvenlik kamerası görüntüsü paylaşanlara soruşturma

Bakanlık genelge yayınladı! Güvenlik kamerası görüntüsü paylaşanlara soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sinüzit nedir? Sinüzitten korunmak için neler yapılmalıdır?

Sinüzit nedir? Sinüzitten korunmak için neler yapılmalıdır?

Mevsim değişikliklerinde bağışıklığımızı güçlendiren besinler!

Bu besinleri tüketin! Kışı güçlü geçirin...

Korkutan rapor! 3 çocuktan 2'si akıllı telefon kullanıyor!

3 çocuktan 2'si akıllı telefon kullanıyor!

Kalp yetmezliği birçok kanser türünden daha ölümcül!

Bu hastalığa dikkat! Birçok kanser türünden daha ölümcül...

Bağımlılık tedavisinde çip kullanımı ne kadar işe yarıyor?

Bağımlılık tedavisinde çip kullanımı ne kadar işe yarıyor?

İhmal etmeniz ciddi sonuçlara yol açabilir!

İhmal etmeniz ciddi sonuçlara yol açabilir!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.