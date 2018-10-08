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Gebe inek, jandarma helikopteriyle kurtarıldı

İLGİNÇ HABERLER  | 08.10.2018 18:12 | Son Güncelleme

Ankara'nın Kalecik ilçesi Gölköy Mahallesi'nde 8 gün önce kaybolan gebe inek, Kalecik Belediyesi, AKUT Ankara ekipleri, Jandarma Havacılık Komutanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün 9 saat süren ortaklaşa çalışması ile kurtarıldı. Halatla helikoptere bağlandıktan sonra götürülen ineğin havadaki görüntüsü, görenleri şaşırttı.

Kalecik ilçesi Gölköy Mahallesinde 8 gün önce kaybolan Alaaddin Aktaş’a ait gebe inek vatandaşların ve belediye ekiplerini tüm aramalarına rağmen bulunamadı. Uzun uğraşların ardından 8 gün sonra kuru dere yatağına düşen ve arka ayakları kırılarak mahsur kaldığı anlaşılan gebe ineğin kurtarılması için AKUT Ankara ekibi aranarak olay yerine çağrıldı.

AKUT Ankara Ekip Lideri Mehmet Murat Boz ve 4 gönüllüsü olay yerine gelerek, dere yatağının araç yoluna 1 kilometre mesafede olması sebebi ile 400 kilogram ağırlıktaki ineğin tahliyesi için alternatif aradı. İlk önce Kalecik Belediyesi ile irtibata geçilerek yardım talep edildi. Kalecik Belediyesi’nden gelen kepçe ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri’nden gelen dozer ile ineğin bulunduğu yere ulaşmak için yol açma çalışması başlatıldı. Ancak dozerin arızalanması sonucu Kalecik Belediye Başkanı Filiz Ulusoy ile görüşüldü. AKUT Ankara ekipleri ve yetkililer, ineğin kurtarılması için bölgeye karadan ulaşımının mümkün olamayacağını görüşünü bildirmesi sonucu Belediye Başkanı Ulusoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile irtibata geçerek helikopter talebinde bulundu. Orgeneral Çetin'in talimatı ile Jandarma Kara Havacılık Komutanlığı'ndan helikopter havalandı. Yetkililere vadinin tahmini boyutları ve koordinatları gönderildi. Gebe inek karnına ve sakat bacağına zarar vermeyecek şekilde perlonlarla sabitlenerek çeki halatıyla helikoptere bağlandı. Yerden metrelerce yükselen inek, ilginç görüntü oluşturdu.

Olaya şahit olanlar, 'Uçan Fil Dumbo' filminden esinlenerek ineğe 'Dumbo' adını taktı.

Güvenli alanda bekleyen traktör römorkunun üzerine indirilen inek, AKUT gönüllülerinin refakatinde köydeki ahırına getirilerek sahibine teslim edildi.

İneğini sağlıklı şekilde teslim alan Alaaddin Aktaş, kurtarma operasyonuna katılan ekiplere teşekkür ederken, 8 gündür mahsur kalan 'Dumbo' adı verilen inek, yaklaşık 18 litre su içti.

(DHA)

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Ankara inek

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