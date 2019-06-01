Gebe kalmada problemler yaşıyorsanız dikkat

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ayhan Koyuncu, gebe kalmada problemler yaşanıyorsa kişide Hashimoto Tiroiditi hastalığı olabileceğini söyledi.

Medicana Sivas Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ayhan Koyuncu, kilo artışı, yorgunluk, üşüme, ısınamama, yüzde şişme, solukluk, eklem ve kas ağrıları kabızlık adet düzensizlikleri, saç dökülmesi gebe kalmada problemler, depresyon nabızda yavaşlama gibi şikayetlerden biri veya birkaçı varsa kişide ’Hashimoto Tiroiditi’ hastalığı olabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Koyuncu, Hashimoto Tiroiditinin halk arasında guatr diye bilinen tiroid bezinin bir hastalığı olduğuna değinerek "Bu hastalıkta vücut, tiroid hücrelerini bu hücrelere karşı uyarılmış bağışıklık hücreleri ile yok etmektedir. Sonuç olarak metabolizmamız için önemli olan tiroid hormonları yapacak hücre sayısı azalarak bu hormonlar düşmeye başlar. Bu duruma hipotiroidi demekteyiz. Bu durum yavaş yavaş gelişebilir. Öncelikle bu tabloda guatr denilen tiroid büyümesi meydana gelir” dedi.