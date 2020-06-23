Hamile Kalma Dönemi: Gebe Kalmak İçin En Uygun Günler

Her kadın hayatının belli bir döneminde hamile kalıp çocuk sahibi olmak ister. Bu istek hormonların da desteği ile ortaya çıkar. Gebe kalmak, bir çocuk dünyaya getirmek, anneliği tadıp çocuğu en güzel şekilde yetiştirmek gibi bu güzel deneyimleri yaşayan kadınlar, artık hayatın başka bir rolüne bürünür. Bu süreçte hamile kalmak ise her zaman kolay değildir. Siz ne kadar anne olmayı arzulasanız bile vücudunuzun da bu düşünceye uygun hale gelmesini beklersiniz. Bu sebeple, çoğu kadın ne zaman hamile kalabilirim diye merak ediyor. İşin aslı; kadınlar aylık dönümler içinde yumurtlayıp gebe kalmaya hazır olur. Bu yüzden hamile kalma dönemleri takibini iyi yapmak önemlidir. Ovulasyon Dönemi Nedir? Ovulasyon; kadınların her ay yumurta ürettiği ve döllenmeye hazırlandığı dönemi ifade eder. Ergenlikten sonra kadınlar her ay bir sağlıklı yumurta üretmek ile programlıdır. Yumurtlama dönemi boyunca kadınlar en sağlıklı ve en iyi yumurtayı üretmeye çalışır. Yumurtalıklarda büyüyen ve gelişen en az bir yumurta, ay sonunda çatlar ve dışarı çıkar. Bu yumurta daha sonra yumurtalıktan salınır ve yumurtalık kanalına atılır.

Eğer kadının aktif bir cinsel hayatı varsa ve gebe kalmak için korunmasız cinsel ilişkiye giriyorsa, spermler yumurtalık kanalında hazır bekler. Bekleyen milyonlarca sperm yumurtanın gelmesi ile beraber harekete geçer. Milyonlarca sperm arasında çoğunlukla bir, bazı durumlarda birkaç sperm yumurtayı döller ve hamilelik gerçekleşir. Fakat bu durum her zaman böyle anlatıldığı gibi basit değildir. Birçok çift çocuk sahibi olmak için ayın büyük kısmında korunmasız cinsel ilişki yaşadığı halde gebelik oluşmayabilir. Bu durumun en büyük nedeni cinsel ilişkiye girilen zamanlarda kadınlarda yumurtalama olmayışıdır. Çünkü kadınların yumurtladığı zamanlar ve hamilelik için uygun günler vardır. Hamile kalmak için kadınların bu günlerin takibini iyi yapması gerekir. Aksi halde defalarca denense bile kadının hamile kalması söz konusu olmaz. Her ne kadar erkek menisinde bulunan spermler rahim ve yumurtalık kanalında 5 ile 7 gün arasında canlı kalsa da, dölleme yetisinde zayıflık yaşar. Bu durumdan dolayı hamilelik gerçekleşmez.

Hangi Günlerde Hamile Kalınır? Çoğu çift çocuk sahibi olmak için korunmasız cinsel ilişkiye girer. Eğer çiftlerin herhangi bir sağlık sorunu yoksa, bu yol hamile kalmak en doğal yöntemdir. Fakat çeşitli fiziksel veya ruhsal sorunlar yaşayan, bazı hastalıklar bulunan yahut kısırlık sahibi olan çiftler doktor kontrolünde çocuk sahibi olmaya çalışır. Böyle bir durumda doktor tarafından yapılan analizlerde çiftlere bir tarihsel döküman verilir. Bu dökümanda kadının gebe kalma zamanlarına dair bilgiler yer alır. Çiftler buna göre cinsel ilişkiye girer ve hamilelik beklenir. Eğer tüp bebek gibi yöntemler deneniyorsa, yine bu dönemler özenle takip edilir ve işlemler yapılır. Fakat doğal yöntemler ile hamile kalmak isteyen kişiler hamileliğe en uygun zamanları her zaman bilemiyor. Bu yüzden bu kişilerin hamile kalma zamanı hakkında araştırmalar yapması gerekir. Böylece yumurtlamanın olduğu dönemlerin tespiti ile cinsel ilişki denk getirilerek, hamilelik hemen gerçekleşebilir. Kadınlar her ay ovulasyon ardından bir adet yumurta üretir ve bunu yumurtalığa salar. Bu dönemde spermlerin iş başında olması ile hamilelik olurken, sperm olmayışında hamilelik yerine regl gerçekleşir. Kadının tekrar hamile kalabilmesi için reglin bitip yeniden yumurtlama döneminin gelmesi beklenir. Gebelik oluşması için en uygun zamanlar adet döngüsünün ortasındaki dönemlerdir. Normal olarak 28 günde bir adet olan bir kadının yumurtlama dönemi adetin 14. gününe denk gelir. Bu tarih bazen ileri veya geri kayabilir ki bu durum oldukça normaldir. Eğer çift adetin ardından geçen 14. günden itibaren cinsel ilişkiye girerse gebelik şansı artar. Bu sürenin ertelenmesi durumunda gebelik ihtimali düşer.

Yumurtlama Dönemi Hesaplama Çiftlerin çocuk sahibi olmak isteği zamanlar kadının vücudunun her daim hazır olmadığı zamanlara denk gelebilir. Bu yüzden boş hamilelik oluşmaması için çiftlerin hamile kalma günlerini iyi bilmesi gerekir. Genel olarak kadınların adetinden sonra 14. günde yumurtlama gerçekleşir. Fakat bazı kadınlar bu tarihleri takip etmekte bazen zorlanır. Vücut ise yumurtlama döneminde bazı belirtiler gösterir. Yumurtlama döneminde kadınlarda vajina salgısı artar. Bu sıvı oldukça akışkan bir formdadır. Çünkü bu sıvı sperm hücrelerinin cinsel ilişkide daha kolay hareket ederek yumurtalık kanalına ilerlemesi içindir. Kadının fark ettiği bu sıvı yumurtlama olduğuna dair işaret verir. Bunun yanında takvim hesabı ile de yumurtlama dönemi hesaplanıyor. Ancak bunu kullanmak istemezseniz; birkaç basit adımla siz de yumurtlama dönemini hesaplayabilirsiniz. Düzenli olarak adet olan bir kadın, adet kanamasının ardından 14. günde yumurtlamaya başlar. Bu durum 28 günde bir adet olan kadınlar için geçerlidir. 30 günde bir olanların 16. günde, 35 günde bir olanların ise 21. günde yumurtlama gerçekleşeceğini bilmesi gerekir. Bu tarihleri bir takvime işaretleyerek takip edebilirsiniz. Diyelim ki; 1 Aralık tarihinde regl oldunuz, tarihten 14 gün sonra yeniden yumurtlamaya başlarsınız. Bu yüzden 14. günden 3 gün önce ve 3 gün sonra cinsel ilişkiye girmek gerekir. Yani bu tarih 11 Aralık ile 17 Aralık tarihleri arasıdır. Bu 6 günlük süreçte çiftin her 2 günde bir korunmasız cinsel birliktelik yaşaması gerekir. Gebe kalmanın en yüksek olduğu tarihler bu zamanlardır. Her gün cinsel ilişkiye girmek erkekte sperm sayısını ve kalitesini düşürür. Bu yüzden 2 veya 3 günde bir, korunmasız ve tam boşalmanın olduğu bir cinsel ilişki ile hamile kalma ihtimalini zirveye çıkarırsınız.

Hamileliği Kolaylaştıran Pozisyonlar Gebelik oluşmasını kolaylaştırmak için yumurtlama dönemlerini takip etmek ve hamilelik için en uygun günleri değerlendirmek gerekir. Bunun yanında bazı ek uygulamalar ile gebelik şansını arttırabilirsiniz. Bunlardan biri de cinsel ilişki pozisyonlarıdır. Bu pozisyonlarda penisin vajina içinde en uygun ve en uzun kalması amaçlanır. Çünkü uzun süre vajinada kalan penis boşalmayı etkin bir şekilde gerçekleştirirken, spermler de rahimden yumurtalığa doğru daha kolay ulaşır. İşte hamile kalmak için uygulanacak pozisyonlar 1. Misyoner pozisyonu Hamileliği kolaylaştıracak en etkili pozisyon misyoner pozisyonudur. Bu pozisyonda kadının belinin altına yumuşak bir yastık koyması ve erkeğin üst kısımda olması gerekir. Kadının ayaklarını yukarı kaldırması ile vajina penisi daha iyi kavrayacak ve spermler rahimden içeri çok hızlı akacaktır. Bu sayede gebelik şansı oldukça artar. 2. Kaşık pozisyonu Hamile kalma olasılığını arttıran bir diğer pozisyon ise kaşık pozisyonudur. Bu pozisyonda erkek ve kadının yüzü birbirine dönük şekildedir. Erkek cinsel organı kadın vajinasına tam oturduğu için spermler rahme daha kolay akar. Bu sırada kadının bacakları ile erkeği kavraması da spermlerin etrafa saçılmasını engeller.