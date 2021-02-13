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Gebe karacayı vurup derisini yüzdüler

13.02.2021 18:53 | Son Güncelleme:
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Bartın’da kaçak avlanan ve gebe karacayı vurarak derisini yüzüp parçalayan şahıslar yakalandı.Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen Av Koruma Kontrol Çalışmaları kapsamında Ulus ilçesine bağlı Kalecik köyünde ormanlık alanda kaçak avlanan 5 şahıs yakalandı.Şahısların gebe bir karacayı vurdukları, etlerini pay etmek üzere derisini yüzdükleri anlaşıldı.

Bartın’da kaçak avlanan ve gebe karacayı vurarak derisini yüzüp parçalayan şahıslar yakalandı.
Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen Av Koruma Kontrol Çalışmaları kapsamında Ulus ilçesine bağlı Kalecik köyünde ormanlık alanda kaçak avlanan 5 şahıs yakalandı.
Şahısların gebe bir karacayı vurdukları, etlerini pay etmek üzere derisini yüzdükleri anlaşıldı. Ayrıca kaçak avcılar tarafından vurulan gebe karacanın karnından 2 adet cenin çıktığı tespit edildi. Kaçak avlanan 5 şahıstan 4’ünün avcılık belgesine de sahip olmadıkları öğrenilirken şahısların üzerinden çıkan 4 adet silah ve 2 adet av bıçağına el konuldu.
4 şahsa "avcılık belgesi olmadan avlanmak, koruma altına alınan hayvanları avlamak, üreme sezonunda hayvanları rahatsız etmek, av günü dışında avlanmak, takozsuz silah ile avlanmak ve 3 adet karaca vurmaktan" idari işlem yapılacağı, belge sahibi avcıya ise "av günü dışında avlanmak, üreme sezonunda avlanmaktan" idari işlem yapılacağı öğrenildi.

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