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Gebe kedinin pitbullun önüne atılıp parçalatılması

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 16:51 | Son Güncelleme

Adana'da meydana gelen olayla ilgili 3 çocuk gözaltına alındı

Gebe kedinin pitbullun önüne atılıp parçalatılması

Adana'da yakaladıkları gebe kediyi köpeğin önüne atıp parçalattığı iddia edilen 3 çocuk gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 kişinin merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Defne Caddesi'nde yakaladıkları gebe kediyi köpeğin önüne atıp parçalatmasını üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenen 13 yaşındaki H.P, M.Ü. ve A.Y, gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Defne Caddesi'nde, bakkal Zehra Kuşçu'ya ait "Çıtır" isimli kedi, pitbull cinsi köpek tarafından telef edilmişti. Kuşçu, kediyi tutarak köpeğin önüne atıp parçalatan 3 kişi hakkında şikayetçi olmuştu.

Gebe kediyi pitbullun önüne atıp parçalattılar

Gebe kediyi pitbullun önüne atıp parçalattılar

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