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Gebe kedinin pitbullun önüne atılıp parçalatılması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 11:01 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 3 çocuk adliyeye sevk edildi

Adana'da yakaladıkları gebe kediyi köpeğin önüne atıp parçalattığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 çocuk adliyeye getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Defne Caddesi'nde yakaladıkları gebe kediyi köpeğin önüne atıp parçalattığı gerekçesiyle dün gözaltına alınan 13 yaşındaki H.P, M.Ü. ve A.Y'nin işlemleri tamamlandı.

Birbirlerini suçladıkları öne sürülen çocuklar, sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirildi.

Çocuklardan biri, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına "yaşımızın yetmediği yerde yaşantımız yeter" demesi dikkat çekti.

Şüpheli, çocuklar daha sonra adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, zanlılardan H.P'nin kardeşi 11 yaşındaki B.P'nin ise bilgisine başvurulduğu ve daha sonra ailesine teslim edildiği öğrenildi.

- Olay

Defne Caddesi'nde, bakkal Zehra Kuşçu'ya ait "Çıtır" isimli kedi, pitbull cinsi köpek tarafından telef edilmişti. Kuşçu, kediyi tutarak köpeğin önüne atıp parçalatan 3 kişi hakkında şikayetçi olmuştu.

Güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenen 13 yaşındaki H.P, M.Ü. ve A.Y, gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülmüştü.

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