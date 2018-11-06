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Gebe köpeğe sahip çıkan mahalleli, yavrularını da sahiplendiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 13:06 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde terk edilmiş gebe köpeğe mahalle sakinlerinden Mehmet Emren (75), Mehmet Bozkurt (76) ve Hasibe Önay (65) sahip çıktı.

Gebe köpeğe sahip çıkan mahalleli, yavrularını da sahiplendiriyor

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde terk edilmiş gebe köpeğe mahalle sakinlerinden Mehmet Emren (75), Mehmet Bozkurt (76) ve Hasibe Önay (65) sahip çıktı. Yaklaşık 1,5 yıldır 3 mahallelinin baktığı köpeğin daha önce doğurduğu 8 yavrusu sahiplendirildi. Köpek bu kez de 10 yavru doğururken, 3 mahalleli yavruları sahiplendirmek istediklerini söyledi.
Sandıklı'ya bağlı Çay Mahallesi'nde oturan emekli Mehmet Emren, yaklaşık 1,5 yıl önce Şuhut yolunda terk edilmiş Kangal kırması gebe bir köpeğe rastladı. Köpeğin sahibini bulamayan Mehmet Emren, mahalle sakinlerinden emekli Mehmet Bozkurt ve market işletmecisi Hasibe Onay'ın da yardımını alarak köpeğe sahip çıktı.
Daha önce marangozluk yapan Mehmet Bozkurt tarafından boş bir arsaya köpek için kulübe yapıldı. Mehmet Emren, Mehmet Bozkurt ve Hasibe Onay'ın her gün beslediği köpeğin o dönem doğurduğu 8 yavrusu sahiplendirildi. Emren, Bozkurt ve Onay, bu kez de 10 yavru doğuran köpeğin, bir yavrusunun sahiplendirildiğini kalan 9'unu da sahiplendirmek istediklerini söyledi.
'EN BÜYÜK FAZİLETLERDEN BİRİ AÇ DOYURMAKTIR'
Mehmet Emren, "Önceden sahipli köpekmiş. Terk edilmiş. Biz de mahalledeki bu boş arsada bakmaya başladık. Bir hayırsever ağaçları verdi. Biz de kulübeyi yaptık. Daha önce 8 tane yavrulamıştı. Onları isteyenlere verdik. Şimdi 10 tane daha yavruladı. Yavrularına da elimizden geldiği kadarıyla bakıyoruz. Bu 10 yavrudan 1'ini de bir bayan sahiplendi, 9'u kaldı. En büyük faziletlerden biri aç doyurmaktır" dedi.
'ÇOK GÜZEL YAVRULARI VAR'
Mehmet Bozkurt, "Yavruları büyüdü. Çok güzel yavruları var. Sahiplenmek isteyen gelsin, alsın. Biz bunları sütle etle büyüttük. Mehmet arkadaşım, bakkal Hasibe üç kişi baktık bunlara. Zonguldaklı bir hanımefendi 1'ini sahiplendi. Almanya'ya götürecekmiş. Şimdi 9 yavru kaldı" diye konuştu.

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Gebe köpeğe sahip çıkan mahalleli, yavrularını da sahiplendiriyorGebe köpeğe sahip çıkan mahalleli, yavrularını da sahiplendiriyorGebe köpeğe sahip çıkan mahalleli, yavrularını da sahiplendiriyorGebe köpeğe sahip çıkan mahalleli, yavrularını da sahiplendiriyor

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