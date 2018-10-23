"Gebe okulu" normal doğuma ilgiyi artırdı

MERSİN (AA) - MUSTAFA GÜNGÖR - Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde geçen yıl haziran ayında açılan gebe okulunda eğitim alan 9 bin civarındaki kadından yaklaşık 6 bini normal doğum yaptı.
Hastane bünyesinde hizmet veren okulu tanıtmak amacıyla kadın doğum polikliniklerini ziyaret eden görevli hemşire ve ebeler, görüştükleri gebelere burada verilen eğitimin yararlarını anlattı.
Tanıtım çalışmalarının da etkisiyle gebe okuluna gelen kişi sayısı her geçen gün artarken, yaklaşık 1,5 yıllık sürede 9 bin civarında anne adayına eğitim verildi. Bu eğitimlerden yararlananlardan yaklaşık 6 bini ise normal doğum yaptı.
Gebe okulu görevlisi ebe ve fitness antrenörü Fadime Ayışık Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulun tanınmasıyla daha fazla gebeye ulaştıklarını söyledi.
Karaca, okulda 6 haftalık eğitim programı uyguladıklarını belirterek, bu kapsamda, egzersiz ve nefes çalışmaları yapıldığını, gebelikle ilgili tüm süreçlerin anlatıldığını aktardı.
Eğitim sürecinde gebelere beslenmeyle ilgili de bilgilendirmede bulunduklarının altını çizen Karaca, şöyle devam etti:
"Şimdiye kadar ortalama 9 bin civarı kadına eğitim verdik. Bu kadınlar arasında düzenli okula gelemeyecekler de oldu. Onlara da doktor kontrolüne geldiklerinde poliklinikte bilgiler aktardık. 6 haftalık eğitimi başarıyla tamamlayanları da sertifikayla mezun ettik. Ulaştığımız 9 bin kadından yaklaşık 6 bini normal doğum yaptı. Artık kadınlar bu konuda daha bilinçli."
Karaca, okula genelde doğum kaygısı olan kadınların geldiğini dile getirerek, "Eğitim tamamlandıktan sonra kadınların öz güveni oluşuyor ve artık 'Ben bu doğumu başarabilirim' düşüncesiyle hareket ediyorlar. Biz doğum sonrası kadınlarla görüşüyoruz ve doğum öykülerini alıyoruz. Gebeler, 'Kendi hikayemi yazdım. Hiç de korkacak bir şey değilmiş, sancılarla baş etme yöntemleri işe yaradı' diyor." ifadelerini kullandı.
Ebe Karaca, gebelere bebek bakımı ve lohusalık dönemiyle ilgili bilgilendirmelerde de bulunduklarını bildirdi.
Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi kadın hastalıkları ve doğum uzmanı İlknur Çam da normal doğum yapan annelerin iyileşme sürecini daha hızlı yaşadığını ve bu sayede bebeğiyle rahatlıkla iletişim kurabildiğini söyledi.
Hem bebekler hem de anneleri için en iyi doğum şeklinin normal doğum olduğunu aktaran Çam, "Gebe okulumuzda kadınlara detaylı olarak bilgiler veriyoruz. Ulaştığımız kadınlar eğitimlerin faydalı olduğunu belirtiyor." dedi.
- "Burası sayesinde korkularımızı yendik"
Gebe okulu öğrencilerinden Hürriyet Gündüz ise ilk çocuğunu dünyaya getirirken yaşadığı sıkıntılar nedeniyle travma geçirdiğini söyledi.
İkinci çocuğuna hamile kalınca aynı travmayı tekrar yaşamamak için bilinçlenmek istediğini anlatan Gündüz, şunları kaydetti:
"İlk çocuğum da normal doğum oldu ama doğum sırasında bazı sıkıntılar yaşadım. Şu an bebeğimle barışığım. Güzel bir hamilelik geçiriyorum. Heyecanla doğumu bekliyorum. İlk çocuğumun doğumu sırasında çektiğim sancılar ve travmayı tekrar yaşamaktan korktuğum için okulun faydalı olacağını düşünmüştüm. Faydasını da gördüm, artık kendimi daha rahat hissediyorum."
Okulun öğrencilerinden Belma Şipal de buraya devam etmesi sayesinde gebelik sürecinde, doğum ve doğum sonrasında neler yaşayacağını öğrendiğini belirterek, "Burada bilgilendik. Doğum kadınlar için korkudur. Burası sayesinde korkularımızı yendik. Doğru nefes teknikleriyle nasıl doğum yapacağımız konusunda bilgilendik. Benim için çok başarılı bir eğitim oldu. Normal doğum yapabilmek için buraya geldim. Çok faydalı olduğuna inanıyorum. Her şey yolunda giderse normal doğum yapmak istiyorum." diye konuştu.
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