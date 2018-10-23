"Gebe okulu" normal doğuma ilgiyi artırdı

MERSİN (AA) - MUSTAFA GÜNGÖR - Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde geçen yıl haziran ayında açılan gebe okulunda eğitim alan 9 bin civarındaki kadından yaklaşık 6 bini normal doğum yaptı.

Hastane bünyesinde hizmet veren okulu tanıtmak amacıyla kadın doğum polikliniklerini ziyaret eden görevli hemşire ve ebeler, görüştükleri gebelere burada verilen eğitimin yararlarını anlattı.

Tanıtım çalışmalarının da etkisiyle gebe okuluna gelen kişi sayısı her geçen gün artarken, yaklaşık 1,5 yıllık sürede 9 bin civarında anne adayına eğitim verildi. Bu eğitimlerden yararlananlardan yaklaşık 6 bini ise normal doğum yaptı.

Gebe okulu görevlisi ebe ve fitness antrenörü Fadime Ayışık Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulun tanınmasıyla daha fazla gebeye ulaştıklarını söyledi.

Karaca, okulda 6 haftalık eğitim programı uyguladıklarını belirterek, bu kapsamda, egzersiz ve nefes çalışmaları yapıldığını, gebelikle ilgili tüm süreçlerin anlatıldığını aktardı.

Eğitim sürecinde gebelere beslenmeyle ilgili de bilgilendirmede bulunduklarının altını çizen Karaca, şöyle devam etti: