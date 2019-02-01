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Gebe okulunda ikinci dönem sona erdi

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.02.2019 15:47 | Son Güncelleme

Özel Hayat Hastanesi’nin düzenlediği “Gebe Okulu” eğitim programının ikinci dönem kapanış eğitiminde konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Dr.

Gebe okulunda ikinci dönem sona erdi

Özel Hayat Hastanesi’nin düzenlediği “Gebe Okulu” eğitim programının ikinci dönem kapanış eğitiminde konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul, hastane bünyesinde geçen yıl 2 bin 500 doğumun gerçekleştiğini söyledi.
Özel Hayat Hastanesi’nde ’gebe okulu’ eğitim programının ikinci dönemi sona erdi. 12 Ocak 2019’da başlayan eğitimler, 26 Ocak 2019 tarihi itibariyle sona erdi. İkinci dönemdeki eğitim kapsamında anne adaylarına “gebelik ve doğum, doğuma hazırlık-doğum eyleminde ebenin rolü, doğum eyleminde anestezi yöntemleri-epidural-spinal-genel anestezi, gebelikte diş problemleri, doğum sonrası yenidoğan takibi, anne sütü, gebelikte ve sonrasında doğru beslenme, prenatal stresin anne-çocuk üzerindeki etkisi, gebelikte ve sonrasında hemoroid-safra kesesi-meme rahatsızlıkları, gebelikte doğru duruş ve nefes egzersizi teknikleri-gebe platesi” gibi konularda bilgiler verildi.
3 haftalık periyottaki eğitimleri başarıyla tamamlayan anne adayları, düzenlenen kapanış töreninde sertifikalarını aldı. Törende konuşan Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul, eğitimleri başarıyla tamamlayan anne adaylarını tebrik etti. Dr. Özkul, Özel Hayat Hastanesi’nin, doğum başta olmak üzere bütün branşlarda Bursa’nın en iyilerinden birisi olduğunu söyledi.
Geçen yıl hastane bünyesinde 2 bin 500 doğumun gerçekleştiğini hatırlatan Dr. Özkul, “Sağlık İl Müdürlüğümüzde birkaç aydır Bursa’daki özel hastanelerin içinde en çok doğum yapılan hastane olduğumuzu bizlerle paylaştılar. 2018 yılı toplam doğum sayımız 2 bin 500’dür” dedi.
Kalitenin ve hasta memnuniyetinin öneminedikkat çeken Dr. Özkul, “Hastalarımızın memnuniyetleri çok önemli. İnsanımızın teveccühü, benimsemesi de önemli. Sizlere de bu süreci bizlerle yaşadığınız için teşekkür eder, sağlıklı bir doğum dilerim” diye konuştu.
Dr. Ahmet Özkul’un yaptığı konuşmanın ardından gebe okulu eğitim programının yetkilileri tarafından kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

Gebe okulunda ikinci dönem sona erdi

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