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Gebelede ’cep telefonu’ uyarısı

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.10.2019 12:25 | Son Güncelleme

Teknoloji bağımlılığı, hayatımızın her alanında etkiler oluşturmaya devam ederken uzmanlar, özellikle anne adaylarının gebelik döneminde cep telefonuyla mesafeli olması gerektiğini söyledi.VM Medical Park Bursa Hastanesi tarafından ’Mutlu Anneler, Mutlu Bebekler, Mutlu Gelecek’ sloganıyla 14.

Gebelede ’cep telefonu’ uyarısı

Teknoloji bağımlılığı, hayatımızın her alanında etkiler oluşturmaya devam ederken uzmanlar, özellikle anne adaylarının gebelik döneminde cep telefonuyla mesafeli olması gerektiğini söyledi.
VM Medical Park Bursa Hastanesi tarafından ’Mutlu Anneler, Mutlu Bebekler, Mutlu Gelecek’ sloganıyla 14. Mutlu Gebe Okulu gerçekleştirildi. Anne adayları ve eşlerine uzman hekimler tarafından önemli bilgilerin aktarılıp sonunda katılım belgesi dağıtılan Mutlu Gebe Okulu’nda anne adaylarına gebelikte doğru bilinen yanlışlar hakkında sunum yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Emine Emsal Demirel, “Düzenli egzersiz yapın. Aşırı yorgunluk, baş dönmesi ya da aşırı nefes darlığı gibi oksijen ihtiyacı belirti ve bulgularına dikkat edin. Serin ortamlarda uygun kıyafetler giyin ve yeterince sıvı tüketin. Uzun süreli sırt üstü yatmayı gerektiren egzersizlerden kaçının. Cep telefonu uzun süre kullanılmamalı, kalbin üzerinde bulundurmamalı ve karın bölgesinden uzakta tutulmalı” diye konuştu.
Yenidoğan bebeğin bakımı konusunda sunum yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Sinem Gündüz ise, "Bebeğin sıkıca kundaklanması, nefes almasını ve kalça ekleminin gelişmesini engelleyebilir. Bebeğe her temas öncesi ellerin temiz olduğundan emin olunmalıdır. Bebek için en uygun ortam ısısı yeni doğan döneminde 24 derece ile 26 derece, sonraki dönemde 22-24 derece arasıdır. Açık kapı ve pencerelerden hava akımı olmamasına dikkat edilmelidir. Ayrıca bebek, sobaya ve kaloriferlere çok yakın yatırılmamalıdır” dedi.
Ebeveynlerin bebeklere yaklaşımı konusunda bilgi veren Klinik Psikolog Esma Kınalı da, “Çocukların arzularını değil, ihtiyaçlarını karşılayanlar yeterince iyi annedir. Çocuğun olgunlaşabilmesi için tıpkı anne karnındaki gibi her şeyinin karşılanması değil, tutarlı yoksunluklara maruz kalması gerekir. Çocuğun ağlamaması için uğraşmak değil, ağladığında orada olmaktır” ifadelerini kullandı.
Genkord Kordon Kanı ve Kök Hücre Bankası Güney Marmara Sorumlusu Burcu Dolan, kordon kanı hakkında sunum yaparken Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi Çiğdem Özel, anne sütünün psikolojik faydaları konusunda anneleri bilgilendirdi.

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