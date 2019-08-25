"Gebeler, radyasyon nedeniyle güvenlik kapılarından geçmemeli"

Parlakgümüş, pişirme yöntemleri olarak daha çok ızgara ve haşlama tercih edilmesi gerektiğine işaret ederek, şunları söyledi:

Gebelikte oluşan hormonal değişikliklere bağlı olarak gebelerin sıcaktan daha fazla etkilendiğini aktaran Doç. Dr. Parlakgümüş, "Gebelikte, mevsime uygun hafif, ince bol giysiler giyilmelidir. Mutlaka bol sıvı tüketilmelidir. Günde yaklaşık 2-3 litre arası sıvı alınmalıdır. Suyu sevmeyen gebeler suyun tadını değiştirmek için suyun içine tarçın, salatalık, limon dilimleri atabilir; açık, soğuk limonlu çay, ayran veya az şekerli komposto tüketebilir." bilgisini verdi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Parlakgümüş, yaz gebeliği ile beslenme, spor ve dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İSTANBUL (AA) - HANDAN GÜNEŞ - Medipol Mega Kadın Doğum ve Hastalıkları Bölümünden Doç. Dr. Ayşe Parlakgümüş, gebelikte uçakla seyahatin sakınca oluşturmadığını belirterek, "Ancak, havaalanı güvenlik kapılarında radyasyon olduğu için güvenlik kapılarından geçilmemeli." dedi.

"Yaz mevsimi meyve ve sebzenin çok çeşitli olduğu dolayısıyla bol vitamin almak için iyi bir dönemdir. Her türlü meyve sebzeden az miktarlarda tüketilerek vitamin ve besin ihtiyacı karşılanabilir. Sık yapılan hatalardan biri zararsız olduğu düşüncesiyle meyveyi gereğinden çok tüketmektir. Bazı yaz meyveleri mesela kiraz, incir, kavun, karpuz, üzüm çok şekerli olduğundan bu meyvelerin kalorileri oldukça yüksektir. Fazla tüketildiği takdirde fazla kiloya sebep olmaktadır. Günde 3 porsiyon meyve yemek yeterlidir."

- "Haftanın dört-beş günü 20-30 dakika spor yapılmalı"

Doç. Dr. Ayşe Parlakgümüş, 3 porsiyon kalsiyum alınması gerektiğini, bunun da 3 bardak süt veya 3 kase yoğurda denk geldiğini belirterek, "Haftada 2 gün kırmızı et, iki gün balık tüketilmesi protein ve omega ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur." dedi.

Erken doğum veya düşük riski olmayan tüm gebelerin egzersiz yapmasını önerdiklerini aktaran Parlakgümüş, şu bilgileri verdi:

"Yüzmek yazın yapılabilecek en güzel spordur. Eklemlere yük bindirmeden sırt ve bel ağrılarını rahatlatır. Fazla kilo alımını engeller. Ruhsal olarak da bir rahatlama sağlar. Yazın yapılabilecek diğer sporlar hafif tempolu yürüyüş, yoga veya pilatestir. Bu sporların haftanın dört-beş günü 20-30 dakika yapılması önerilir. Yoga ve pilatesin tüm hareketleri gebeler için uygun olmayabilir. Deneyimli bir eğitici eşliğinde yapılmalıdır."