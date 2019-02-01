Gebeliğin ilk gününden doğum anına kadar bilinmesi gerekenler

Yeni bir yaşamın başlangıcı olan gebelikte hem annenin hem de bebeğin sağlıklı olması bir hayli önemli. Gebeliğin ilk gününden doğum anına kadar bilinmesi gerekenleri Beykent Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Tüp Bebek Uzmanı Tülay Çağlar anlattı.

Hangi durumlarda sezaryen veya normal doğum yapılması gerektiğini açıklayan Dr. Öğretim Üyesi Tülay Çağlar, gebelik süresince beslenmenin önemine değindi. Çağlar, “İki canlısın çok yemelisin düşüncesinden kurtulmamız lazım” dedi.

“Gebelikte doğru beslenme doğumu kolaylaştırıyor”

Gebelikte, anne ve bebek sağlığının yanı sıra doğumun kolaylığı için de beslenmenin önemli bir nokta olduğunu söyleyen Çağlar, “Beslenme şekli sadece gebelikte değil, gebelik öncesinde de normal hayatımızda dikkat etmemiz gereken bir durum. Anne gebe kaldığı andan itibaren kesinlikle 3 ana öğünü ve ara öğünü muhakkak yemesi gerekiyor. Daha düzenli ve daha sağlıklı beslenmesi gerekiyor. En başta normal hayatımızda da olduğu gibi üç beyazdan uzak durmaları gerekiyor. Beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeğini, pirinç pilavı yerine bulgur pilavını veya dışarıda bir tatlı yerine evde yapılmış sütlü tatlıları tercih etmeliler. Katkı maddeleri, paketlenmiş gıdalar, dondurulmuş gıdalar ve hazır gıdalardan uzak durmaları gerekiyor. Mümkün olduğunca mevsimine göre sebze ve meyve tüketmeliler. Annenin 3 ana öğününde karbonhidrat, protein ve yağ mutlaka olmalı” dedi.

Annenin sağlıklı beslenmesinin her seferinde çok önemli olduğunu vurgulayan Çağlar, “Sağlıklı beslenme doğumu kolaylaştıran bir durum. Anne düzenli ve sağlıklı beslenirse bebeğin gelişimi de ona göre olacaktır. Buda normal kiloda normal bir doğum yapmamızı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.