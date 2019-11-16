GEBELİK DİYABETİ OLAN KADINLARDA DEPRESYON RİSKİ 2 KAT FAZLA

İlknur SARGUT-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA)- İngiltere kökenli Diabetic Medicine dergisinde yayınlanan yeni bir makale, gebelik diyabeti (gestasyonel diyabet) ile depresyon ilişkisini ortaya koydu. 62 araştırmanın analiz sonuçlarına göre, gebelik diyabeti tanısı alan 4 kadından birinde depresyon görülüyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Aydın ise "Bu durum tedavi edilmezse doğacak çocuk ilerki yaşamında depresyona meyilli ve içine kapanık olabilir" dedi. Gebelik sırasında depresyona yakalanma riski tıp dünyası tarafından araştırılıyor. İngiltere kökenli Diabetic Medicine dergisinde yayınlanan yeni bir makale, gebelik diyabeti ve depresyon ilişkisini ortaya koydu. Bu makale gebelik diyabeti olan kadınlarda depresyon riskinin 2 kat daha fazla olduğunu gösterdi. Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Aydın, yapılan 62 araştırmanın analiz sonuçlarına dayanarak elde edilen çalışmanın sonucuna göre gebelik diyabeti tanısı alan her 4 kadından birinde depresyon bulunduğunu söyledi.

HER 4 KADINDAN BİRİNDE DEPRESYON RİSKİ Diyabet ve depresyon arasındaki ilişkinin uzun zamandır birçok araştırmaya konu olduğunun altını çizen Prof. Dr. Hasan Aydın, “Toplumda en yaygın görülen diyabet olan tip 2 diyabetin depresyona neden olduğu biliniyordu. Bununla birlikte gebelik diyabeti alan kadınlarda da doğum sonrası daha fazla depresyona rastlandığını çalışmalar göstermişti. Ancak gebelik sırasında depresyona yakalanma riski açısından yeterli bilgi bulunmuyor. Yapılan bu meta analiz çalışması gebelik diyabeti tanısı alan her 4 kadından birinde depresyon görüldüğünü ortaya koydu. Gebelik diyabeti olan kadınlarda tanı konduğu anda depresyon riski 2.08 kat artıyor. Bu sonuç, 'Acaba bu kadınlarda depresyon mu diyabet gelişimini tetikliyor' sorusunu akla getirdi. Ancak bu soruyla ilgili çalışmalar sürdürülüyorö değerlendirmesinde bulundu. “DEPRESYON MUTLAKA TEDAVİ EDİLMELİö Gebelikte depresyonun önemli bir konu olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Hasan Aydın, "Gebelikte depresyona maruz kalmış annelerin çocuklarına baktığımızda bunlarda gelişim geriliği gözlemleniyor. Bebekler küçük bebek olarak dünyaya geliyor. Bununla birlikte bunların doğum sonrasında depresyona meyilli içine kapanık çocuklar oldukları görülüyor. Uzun dönem takiplerde bu çocukların suça eğilim ve bağımlılık oranlarının yüksek olduğu biliniyor. Dolayısıyla depresyon gebeliğin parçası olarak görülmemeli tespit edilerek tedavi edilmeliö diye konuştu.