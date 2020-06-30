Gebelik diyetinde tek taraflı beslenmekten kaçının

Kafein kahve, çay (yeşil çay dahil), çikolata, spor/enerji/alkolsüz içecekler, soğuk algınlığı ve grip ilaçlarının içinde bulunur. Gebelik sırasında alınan yüksek seviyelerde kafein, düşük doğum ağırlığına sahip bebek doğumuna sebep olmakta ve daha sonraki yaşamlarında sağlık problemleri riskini arttırmaktadır. Ayrıca çok fazla kafein erken gebelik haftasında düşük yapma riskini de arttırmaktadır. Kafein alımınızı günde yaklaşık 200 miligram (mg) ile sınırlandırmalısınız, bu da kabaca iki bardak hazır kahveyi içerir. Hamilelikte bitkisel ve yeşil çayların güvenliği hakkında çok az şey bilinir, bu nedenle onları ılımlı bir şekilde içmeniz ve diyetin normal bir parçası olan malzemelerle yapılanlara - örneğin nane veya frenk üzümü çayı – tüketmeniz tavsiye edilir.