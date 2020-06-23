Gebelik Işıltısı Nedir? Hamilelikte Ortaya Çıkan Güzellik

Eğer bir hamilelik yaşadıysanız, çevrenizdekiler size "sende bir güzellik var" veya "sen son zamanlarda güzelleştin" dediklerinde size iltifat ettiklerini düşünmüş olabilirsiniz. Ancak hamilelikte annenin güzelleşmesi bilimsel olarak kanıtlanmış bir durumdur. Hatta, bazı doktorlar tarafından hamileliğin belirtileri arasında sayılır. Gebelik süresince birçok farklı hormonun çalıştığı herkes tarafından biliniyor. Bu hormonların, aşırı duygusallık, alınganlık, sinir hali ve depresyon gibi olumsuz etkileri olduğu gibi; saçın parlaklaşması ve cildin güzelleşmesi gibi olumlu etkileri de vardır. Bu duruma gebelik ışıltısı adı verilir.

Hamilelikte Cilt Neden Işıldar?

Evet, her hamile kadın ışıldar! Bunun nedeni hamilelik sırasında, kan hacminin ve hormon seviyelerinin artmasıdır. Bu ikisi birleşince damarlara daha fazla kan gider ve bu da yağ bezlerinin daha fazla çalışmasını ve cildin daha sağlıklı görünmesini sağlar. Ciltte var olan lekeler azalır, cilt daha pürüzsüz olur ve doğal bir kırmızılık görülür.

Hamilelikte Güzellik Önerileri

Turp, enginar, Taze fasulye gibi lif açısından zengin besinleri tüketerek cildinizin sağlıklı görüntüsünü destekleyebilirsiniz.

Lifli gıdalar sayesinde cildinizin daha gergin görünmesini sağlayabilirsiniz.

Bol su tüketmek sadece hamilelik döneminde değil her dönemde gereklidir ve cildi güzelleştirdiği de su götürmez bir gerçektir. Hamilelikte bütün bu etkenlerle birlikte günde en az 2 litre su içerseniz, cildinizin güzelliği katlanacaktır.

Bununla birlikte güneşe çıkarken mutlaka güneş koruyucu bir krem kullanmalısınız. Her ne kadar hamilelikte cildin güzelleştiğinden bahsetsek de önlem alınmadığı takdirde hamilelikten sonra ciltte lekeler kalabilmektedir.

Normal dönemden daha fazla çalışan yağ bezleri bazı kişilerde sivilcelenmeye de neden olabilir. Bu nedenle hamilelikte annenin çirkinleşmesi de oldukça sık görülen bir durumdur. Böyle bir durumla karşı karşıya kalırsanız, doktorunuza danışarak bir tedavi planı oluşturabilirsiniz. Cildinizi düzenli olarak temizleyerek bu problemin önüne geçmeniz mümkündür.