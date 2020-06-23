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Gebelik Işıltısı Nedir? Hamilelikte Ortaya Çıkan Güzellik

sebboy sebboy
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Eğer bir hamilelik yaşadıysanız, çevrenizdekiler size "sende bir güzellik var" veya "sen son zamanlarda güzelleştin" dediklerinde size iltifat ettiklerini düşünmüş olabilirsiniz.

Gebelik Işıltısı Nedir? Hamilelikte Ortaya Çıkan Güzellik

Eğer bir hamilelik yaşadıysanız, çevrenizdekiler size "sende bir güzellik var" veya "sen son zamanlarda güzelleştin" dediklerinde size iltifat ettiklerini düşünmüş olabilirsiniz. Ancak hamilelikte annenin güzelleşmesi bilimsel olarak kanıtlanmış bir durumdur. Hatta, bazı doktorlar tarafından hamileliğin belirtileri arasında sayılır. Gebelik süresince birçok farklı hormonun çalıştığı herkes tarafından biliniyor. Bu hormonların, aşırı duygusallık, alınganlık, sinir hali ve depresyon gibi olumsuz etkileri olduğu gibi; saçın parlaklaşması ve cildin güzelleşmesi gibi olumlu etkileri de vardır. Bu duruma gebelik ışıltısı adı verilir.

Hamilelikte Cilt Neden Işıldar?

Evet, her hamile kadın ışıldar! Bunun nedeni hamilelik sırasında, kan hacminin ve hormon seviyelerinin artmasıdır. Bu ikisi birleşince damarlara daha fazla kan gider ve bu da yağ bezlerinin daha fazla çalışmasını ve cildin daha sağlıklı görünmesini sağlar. Ciltte var olan lekeler azalır, cilt daha pürüzsüz olur ve doğal bir kırmızılık görülür.

Hamilelikte Güzellik Önerileri

  • Turp, enginar, Taze fasulye gibi lif açısından zengin besinleri tüketerek cildinizin sağlıklı görüntüsünü destekleyebilirsiniz.
  • Lifli gıdalar sayesinde cildinizin daha gergin görünmesini sağlayabilirsiniz.
  • Bol su tüketmek sadece hamilelik döneminde değil her dönemde gereklidir ve cildi güzelleştirdiği de su götürmez bir gerçektir. Hamilelikte bütün bu etkenlerle birlikte günde en az 2 litre su içerseniz, cildinizin güzelliği katlanacaktır.
  • Bununla birlikte güneşe çıkarken mutlaka güneş koruyucu bir krem kullanmalısınız. Her ne kadar hamilelikte cildin güzelleştiğinden bahsetsek de önlem alınmadığı takdirde hamilelikten sonra ciltte lekeler kalabilmektedir.

Normal dönemden daha fazla çalışan yağ bezleri bazı kişilerde sivilcelenmeye de neden olabilir. Bu nedenle hamilelikte annenin çirkinleşmesi de oldukça sık görülen bir durumdur. Böyle bir durumla karşı karşıya kalırsanız, doktorunuza danışarak bir tedavi planı oluşturabilirsiniz. Cildinizi düzenli olarak temizleyerek bu problemin önüne geçmeniz mümkündür.

Hamilelikte Saçlardaki Değişimler

Hamilelik döneminde yalnızca cilt güzelleşmez. Saçlar daha da gürleşir, parlaklaşır ve daha hızlı uzar. Güçsüz olan saç telleri, kalınlaşır, yeni saçlar çıkmaya başlar ve saç dökülmesi azalır. Bazı hamilelerde ise dönemsel olarak saç dökülmesi görülebilir. Bunun da nedeni yine hormonlardır. Tam tersi olarak, hamilelikten önce yoğun saç dökülmesi yaşayan ancak hamilelik sırasında yeni saçları çıkan hamileler de vardır. Hamilelik boyunca, vücudunuzda oluşan bu güzel değişiklikleri bol su tüketerek ve düzenli saç bakımı yaparak destekleyebilirsiniz.

Hamilelikte Saç Boyamak Zararlı mı?

Hamilelikte muammalı olan konulardan bir tanesi de saçın boyanıp boyanmama konusudur. Hamilelik sırasında saç boyamanın bebeğe zarar verdiğine dair bilimsel bir çalışma yoktur. Ayrıca boyanın içinde bulunan kimyasalların bebeğe ulaşması oldukça zordur. Ancak doktorlar, bu konuda kesin yargılara varmaktan kaçınırlar. Bu nedenle, boya kullanmak istiyorsanız da bitkisel içerikli boyalar kullanmanız önerilir.

Hamilelikte Tırnaklardaki Değişimler

Bununla birlikte, tırnaklar daha hızlı uzar ve güçlenir. Bunun nedeni hamilelikte alınan kalsiyum destekleridir. Gebelikte düzene giren beslenme, takviye olarak alınan vitaminler, hormonlarla birleşince tırnakların daha güçlü olmasını sağlıyor. Siz de sürdüğünüz ojeyi 3 günden fazla tutmayarak ve düzenli olarak tırnak bakım yağı kullanarak bu etkiyi daha da arttırabilirsiniz.

Gebelik oldukça zor bir dönemdir ve bu dönemde annenin vücudunda birçok farklı değişiklik gerçekleşir. Bu değişiklikler anneyi hem fiziksel hem de duygusal olarak etkilerler. Fiziksel değişikliklerin tamamı yukarıda bahsedildiği gibi olumlu değildir. Özellikle çatlaklar, kadınların en çok canını sıkan konulardan birisidir. Çatlak konusu büyük oranda genetikle ilgilidir ancak cildinizi doktorunuzun önerdiği bir krem ile nemlendirerek, düzenli masaj yaparak bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz.

Halk arasında, kız erkek gebeliğindeki farklar arasında annenin güzelleşmesi de yer alır. İnanca göre annenin güzelleşmesi, erkek bebeğe hamilelik belirtileri arasında sayılır. Annenin çirkinleşmesi ise tam tersi olarak kız bebeğe hamilelik belirtileri arasındadır. Ancak bu düşünceler, yıllardır süregelen tecrübelerden kaynaklıdır, bilimsel bir dayanağı yoktur.

Hamilelikte güzelleşenler, doğum yaptıktan sonra eski hallerine geri dönerler. Güzelleşme durumu yalnızca hamileliğe özel hormonlardan kaynaklı geçici bir durumdur.

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