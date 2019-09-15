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Gebelik Okulu’yla anne adayları bilinçlendiriliyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.09.2019 11:26 | Son Güncelleme

Konya Özel Medova Hastanesinde açılan ‘Gebe Okulu’yla hamile kadınlara doğum öncesi hazırlık eğitimleri veriliyor.Gebelik Okulu’ndaki egzersiz ve eğitimlerle doğuma hazırlanan anne adayları, gebelik dönemini rahat geçirirken psikolojik olarak da rahatlıyor.

Konya Özel Medova Hastanesinde açılan ‘Gebe Okulu’yla hamile kadınlara doğum öncesi hazırlık eğitimleri veriliyor.
Gebelik Okulu’ndaki egzersiz ve eğitimlerle doğuma hazırlanan anne adayları, gebelik dönemini rahat geçirirken psikolojik olarak da rahatlıyor. Medova Hastanesi Başhahekimi Dr. Mine Karaman, Gebelik Okulu’nda asıl amaçlarının sağlıklı bireyler yetiştirmek ve sağlıklı gebelikler olduğunu söyledi. Kalite standartları gereği Gebe Okulu’yla ilgili ciddi çalışmalar yaptıklarını ifade eden Dr. Mine Karaman, "Bu konuyla ilgili Sağlık Müdürlüğü tarafından onay da aldık. Bir gebenin hamileliği başladığı andan bebeği sağlıkla kucaklayacak ana kadar her türlü ayrıntıyı düşünerek, sağlıklı beslenmesinden tutun tansiyonuna kadar ya da hastaneye doğum için gelene kadar nerelere başvurulacak, hasta yakınları ne yapacak nasıl davranacaklar, fotoğraf çekimine kadar her türlü eğitimin verildiği, gebelerimizin anne sütünden tutun da aşı takvimine kadar hakim olduğu süreci takip ediyoruz. Bu anlamda da sağlıklı bebekler yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Eğitimsiz hiçbir gebe kalsın istemiyoruz"
Kadınları güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Gebe Okulu Eğitmeni Asuman Kılıçkorkmaz ise, kadınları gebelik öncesinde, gebelikte ve doğum sonrasında doğumlarına sahip çıkmaları için desteklediklerini söyledi. Her ayın ilk üç pazartesi günü Gebe Okulu programı olduğunu ifade eden Kılıçkorkmaz, “Tüm branş hekimlerinin de katıldığı ücretsiz bir programla gebeleri bilinçlendiriyoruz. Doğumlarına sahip çıkmaları için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz ve onları gelecek nesilleri onlara teslim edeceğimiz için kadınlarımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Biz hastanemiz ve olarak bize gelen ve gelmeyen tüm gebelerimizi eğitmeyi hedefliyoruz ve eğitimsiz hiçbir gebe kalsın istemiyoruz. Tüm gebelere normal doğum yaptırmayı öneriyoruz ve doğumlarında da destekçi olarak doğumhane ebelerimizle birlikte tüm desteğimizi onlara veriyoruz” dedi.

"Kafamda çok soru işaretleri vardı, o soru işaretleri gitti"
Gebelik eğitimlerine katılan Ümmügülsüm Demirci, “İkinci hafta katıldım buraya, kafamda çok soru işaretleri vardı, o soru işaretleri gitti, daha rahatım. Toplum içinde hep normal doğum daha zor olur deniyordu ama buraya geldiğimizde uzmanlardan bilgi aldım ve her şeyin daha kolay olduğunu umut ediyorum. Burada gebelik egzersizleri yapıyoruz, sonra diyetisyen uzmanlarımız, kadın doğum uzmanlarımız, ayriyeten ebe hanım bize çok güzel bilgiler veriyor. Bütün herkese tavsiye ediyorum” diye konuştu.
Eğitimlere katılan Alime Şahan ise, “İkinci haftamız bir haftadır geliyoruz. Geçen hafta egzersizlerimizi yaptık. Evde sadece anne adayı olarak ben değil, eşim, anneannesi, babaannesi, teyzesi, halası, hep beraber eğitime katılmış oluyorlar. Mutluyuz en azından psikolojik olarak daha rahatız, sadece bizim olmadığımızın farkındayız. Daha pozitif bakıyoruz, daha bilinçliyiz yapmamız gerekenleri biliyoruz daha rahatız diyebilirim” ifadelerini kullandı.

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