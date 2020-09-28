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Gebelik şekeri anne ve bebeği tehdit ediyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.09.2020 16:58 | Son Güncelleme

İsmi şeker olmasına rağmen, gebelikte tespit edilmediğinde annede ve bebekte çeşitli rahatsızlıklara yol açabilen bir hastalıktır. İsmi üzerinde daha önce şeker hastası olmayan, gebelik döneminde çıkan bir hastalıktır. Oluşma nedeni, gebelik olmadığı dönemlerde vücudun şeker dengesi için yeterli olan pankreas isimli bezden salgılanan insülin seviyesinin, gebelik döneminde değişen kilo ve fizyolojiyle vücuda yetmez hale gelmesiyle oluşur.

Gebelik şekeri anne ve bebeği tehdit ediyor

Daha önce şeker hastası olanlar zaten hastalığının bilincinde sıkı takip altında gebelik dönemini atlatırken, gebelik şekeri, yeni oluştuğu için fark edilmeden, sessiz ve sinsi olarak anneyi bebeği etkilemeye başlayacaktır.

Gebelik şekeri, önceki gebeliğinde gebelik şekeri olanlarda, vücut kitle indeksi 25 üzeri olanlarda, yaşı 35 yaş üzeri olanlarda, gebeliğinde aşırı kilo alanlarda, daha önce 4000 gr üzeri çocuk doğuranlarda, akrabalarında şeker hastalığı olanlarda daha sık görülmektedir.

Gebelik şekeri olan gebelerin gebeliklerinde, preeklampsi (gebelik zehirlenmesi), polihidroamnios (bebeğin etrafındaki suyun fazlalığı), sezaryen olma olasılığı, travmatik (zor) doğum olma olasılığı, doğum sonrası kanama ihtimali, tip 2 şeker hastalığı gelişme ihtimali diğer hastalara göre daha fazla olmaktadır.

Gebelik şekeri olan gebelerin bebeklerinde ise, aşırı kilolu doğma, doğum esnasında yaralanma, RDS (solunum yetmezliği), kan şekerinde düşme, sarılık olma ihtimalinde artma, kalsiyum düşüklüğü, metabolik sendrom oluşma ihtimali diğer bebeklere göre daha fazla olmaktadır.

Gebelik şekeri taraması; 24 ile 28 haftalar arasında önerilmektedir.

Tanısı, 75 gram ile 2 saatlik veya 100 gram ile 3 saatlik ogtt ile konulur.

100 gram ogtt de; açlık kan şekeri 105 altı, 1. saat kan şekeri değeri 190 altı, 2. saat kan şekeri değeri 165 altı, 3. saat kan şekeri değeri 145 altı olması normaldir, 2 değer ve üstü anormal olması gebelik şekeri olduğunu gösterir. 1 değer yüksek olması glukoz intoleransı olarak adlandırılır.

75 gram ogtt de; açlık kan şekeri değeri 95 altı, 1.saat kan şekeri değeri 180 altı, 2.saat kan şekeri değeri 153 altı olması normaldir. 1 değer ve üstü anormal olması gebelik şekeri olduğunu gösterir.

Açlık kan şekerinin 126 üzeri olması, tokluk kan şekerinin 200 üzeri olması, hba1c değerinin 6,5 üzeri olması direkt olarak şeker hastası olarak kabul edilir.

Tedavide planlanan açlık kan şekerinin 95 altı, tokluk 1 saat kan şekerinin 140 altı, tokluk 2. saat kan şekerinin 120 altında olmasıdır. Tedavi, kan şekeri düzeylerine göre diyet ile veya insülin kullanmayı gerektirecek kadar ileri tedaviyle yapılabilir.
Anne ve bebekte bahsettiğimiz bu tür yan etkileri ve zararları olabilecek bir hastalığın gebelikte taranması çok önemlidir, yapılan şeker yükleme testlerinin (ogtt) anne veya bebeğe kesinlikle bir zararı olmamakla birlikte bir çok faydası vardır.
Gebelik şeker, gebenin normal doğurmasına bile engel olabilir, bebeğin 4000 gram üzerinde olması, omuzlarının geniş olması, doğum esnasında bebeğin kalp atışlarında olabilecek düşüşlerle sezaryen gereksinimi artar bu gebelerde.

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