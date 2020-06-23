Gebelik Testi Nasıl Yapılır? Çizgilerin Anlamları Nelerdir?

Anne olmak sahip olunan en kutsal ve özel durumlardan biridir. Bu durumu yaşamak isteyen kadınlar gebe kalma sürecinde çok dikkatli olurlar. Gebeliğin oluşup oluşmadığını öğrenmek ise en heyecanlı zamanlardandır. Eski tarihlerde bir kadının gebe olup olmadığını öğrendiği doğal yöntemler vardı. Teknolojik gelişmeler sayesinde şimdilerde hamilelik testi ile daha kolay sonuç öğreniliyor. Gebelik testi de denilen bu testler, hamile olduğundan şüphelenen anne adayları tarafından yapılır. Bu testler sayesinde eski tarihlerde kullanılan doğal yöntemlere de gerek kalmadı. Gebelik Testi Nasıl Yapılır? Teknolojinin gelişmesi en çok tıp biliminde gelişime fayda sağlıyor. Dünyada insanın var olduğu ve üremeye başladığı zamanlardan beri kadınlar bazı belirtiler ile hamile olduğunu anlarlar. Daha sonra hamilelik şüphesi yaşayan kadınlar bazı doğal yöntemler kullanarak hamile olup olmadıklarını anlamaya çalışıyordu. Bazıları karbonatla hamilelik testi yaparken bazısı buğday tanelerine idrar yaparak hamile olup olmadığını anlamaya çalışıyordu. Sonra yapılan araştırmalar ile çeşitli test kitleri üretildi. Kullan at formlu olan bu kitler, artık her yerde bulunabiliyor. Hamilelik testi yapılarak üzerinden aylar geçmeden hamile olup olmadığı anlaşılabiliyor. Anne adayları hamilelik testini eczane veya sağlık kuruluşlarından temin edebilirler.

Temin edildikten sonra bu testin rahat ve uygun bir tuvalette uygulanması tavsiye edilir. Genel olarak piyasada çok farklı test kitleri var. Kaliteli olan testlerin doğru sonuç verme ihtimali daha yüksektir. Bu testleri aldıktan sonra mutlaka kullanım kılavuzunun okunması gerekir. Çünkü her testin uygulanma şekli farklıdır. Bu kılavuzda genel olarak kadından idrar yapılması istenir. Çünkü idrarda bulunan bazı bileşenler hamile olunduğuna dair bilgi verir. Testi yapan kişi boş bir kaba kendi idrarını koyar ve testi uygular. Bazı testlerde verilen çubuk idrar kabına eklenir ve değişimler gözlenir. Bazılarında ise idrar testte bulunan bölmeye dökülür. Bu uygulama ardından teste çeşitli çizgiler, renk değişimi hatta üzgün ve gülen emojiler de olabiliyor. Genel olarak çift çizgiler hamilelik varlığına işaret eder. Tek çizgi ise hamile olmadığını gösterir. Çizgilerin silik olması halinde ise testin bir süre sonra tekrarlanması tavsiye edilir. Diğer ifadeler için testte bulunan kılavuza bakabilirsiniz.