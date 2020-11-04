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Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.11.2020 08:47 | Son Güncelleme

Gebelik testi yaptırmayı beklemek oldukça heyecan verici bir süreçtir. Genellikle adet gecikmesi ile anlaşılan gebelik testini cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapmak en doğru sonucu verir?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi yaptırmak için onlarca nedeniniz olabilir. Bebek hasreti çekiyor olabilirsiniz veya bir sürprizle karşı karşıya olabilirsiniz.

Genellikle adet gecikmesiyle ortaya çıkan hamilelik için yine de en doğru sonuçlar için önce test daha sonra ise doktor kontrolü şarttır. Bugünün hamilelik testleri eskisinden çok daha gelişmiş olsa da yine de hemen test yapsanız da doğru sonucu alamazsınız.

Hamile kalmış olmak için ilişkiden bir süre sonra döllenmiş yumurtanın rahme ulamış ve yerleşmiş olması gerekir. Yumurta döllenme süreci her kadında farklı zaman dilimlerinde gerçekleşir. Kimi kadın ilişkiden kısa bir süre sonra hamile kalır, kimi kadın ise daha uzun bir süreç yaşaması gerekir.

GEBELİK TESTİ NE ZAMAN YAPILMALI?

Gebelik testi için en doğru zaman adetinizin geciktiği ilk gündür. Hamilelik testinde en doğru zaman regl döngünüzün geciktiği gündür.

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REGL DÖNGÜNÜZÜ BİLMİYORSANIZ HAMİLELİK TESTİ NE ZAMAN YAPILIR?

Bir sonraki adetinizin ne zaman olacağını bilmiyorsanız, testi korunmasız ilişkiye girdikten en az 21 gün sonra yapın.

HAMİLELİK TESTİ GÜNÜN HANGİ ZAMANI YAPILMALI?

Günün herhangi bir saatinde toplanan idrar örneği üzerinde hamilelik testi yapabilirsiniz. Ancak, genellikle bunu sabah ilk iş olarak yapmanız tavsiye edilir.

Unutmayın, herhangi bir endişeniz varsa, doktorunuza danışmanız tavsiye edilir.

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