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Gebelikte Folik Asit Kullanımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

sebboy sebboy
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Protein sentezi, hücre çoğalması ve yenilenmesi, DNA ve kan hücrelerinin çoğalması ve kaslar için, dışarıdan B vitamini takviyesi almak gerekir.

Gebelikte Folik Asit Kullanımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Protein sentezi, hücre çoğalması ve yenilenmesi, DNA ve kan hücrelerinin çoğalması ve kaslar için, dışarıdan B vitamini takviyesi almak gerekir. Bu ihtiyaçları başlı başına sağlayacak olan B vitamini de folik asittir. Normal bir kişi günlük 100-200 mcg civarında folik asit ihtiyacı duyar. Ancak hamilelerde bu miktar biraz daha artar. Özellikle hamileliğin ilk iki ayında vücut, yaklaşık 600-800 mcg folik asit ihtiyacı hisseder. Çünkü vücutta yaşanan değişimler ve bebeğin gelişimi için vücut daha fazlasını ister.

Hamileliğin erken dönemlerinde çok önemli olduğu için hamile kalmaya karar veren anne adaylarının da her gün alması gerekir. Bebeğin omuriliği anne rahmine girdikten sonra 28 gün içinde oluşur. Bundan dolayı folik asit depolarının yeteri kadar dolması için hamilelik öncesi alınmaya başlanıp kullanımına hamileliğin bitimine 3. ay kalana kadar devam edilmelidir. Böylelikle bebeklerin sinir yollarında oluşabilecek kusurları korumuş olursunuz.

Hamilelikte Folik Asit Kullanmanın Faydaları Nelerdir?

bebek ve annesi

Gebelik her zaman planlı olan bir durum değildir. Ancak kişi bebek yapmayı düşünmese bile hamile kalma riski varsa mutlaka folik asit kullanmaya başlamalıdır. Çünkü gebeliğin ilk 3. ve 4. haftalarında bebeğin beyin gelişimi tamamlanır. Birçok önemli rahatsızlığı önleyen bu vitamin çeşidi, bebek dışında anneye de oldukça faydalıdır.

Anneye Faydaları

  • Sindirim sistemini düzenler,
  • Özellikle hamilelikte kendini gösteren diş ve diş eti iltihaplanmalarını engeller,
  • Amino asitlerin sentezini de sağladığı için kalp rahatsızlıklarını önler,
  • Kolesterol seviyesini dengede tutup yükselmesini önler,
  • Felç ve inme gibi rahatsızlıkların olma riskini azaltır,
  • Ciltte oluşan akneleri engeller,
  • Bağırsak rahatsızlıklarını engeller,
  • Saçların uzamasına yardımcı olur
  • Erken doğum riskini önler,
  • Hamilelikte görülen depresyon gibi birçok duruma engel olur.

Bu vitaminin eksikliğinde annede bu rahatsızlıklara rastlanabilir. Folik asit kullanan anneler kendi sağlıkları dışında bebeğe de katkı sağlarlar. Eğer annenin vücudunda bu vitamin eksik olursa; düşük riski olan bebekler, nöral tüp defektleri ve bunlar dışında annede anemi oluşabilir. Nöral tüp defektleri önemli sağlık sorunlarındandır. Gebelikte bebeğin anne karnında 4. haftasının sonuna kadar nöral tüp kapanması gerekir. Eğer açık kalırsa bebekte bazı sağlık sorunları oluşur.

Folik Asit Kullanılmadığında Bebekte Oluşabilecek Sorunlar

  • Bebeğin beyninin tamamının gelişmemesi,
  • Bebeğin kafatasında bulunan kemiklerin bazılarının olmaması,
  • Bebeğin omurgalarının üzerinde olan zarla beraber omurganın arkasında bir yerlerden fıtık olarak dışarı çıkması,
  • Bebeğin kafatası ya da omurgasının üstünden meninksin kist olarak dışarı doğru gelişmesi gibi sorunlar gözlenebilir.

Bu nöral tüp defektlerinin en önemlilerinden biri de omurga açıklığıdır. Bu hastalık kalıcı özürlere neden olan, doğuştan varolan bir hastalıktır. Kişinin yaşamı boyunca tedavi olmasını gerektiren ve iyileşmesi mümkün olmayan bir hastalıktır. Bu hastalığa yakalanan kişiler ya erken yaşta hayatlarını kaybeder ya da hayat boyu tekerlekli sandalyeye mahkum olurlar. Nedeni ise çevresel faktörler ve genlerdir.

Bu hastalığın önlenebilmesi için önemli olan en büyük faktör ise folik asit kullanımıdır. Özellikle gebelikte kullanılmasının önemi olarak söyleyebileceğimiz en mühim şey; yeteri kadar folik asit alınması durumunda bebeğin merkezi sinir sisteminden kaynaklı sakatlıklar yaşama ihtimali büyük oranda azalma gösterir. Bunlar dışında yine yapılan bir araştırma sonucuna göre gebelik döneminde folik asit takviyesi alan annelerin çocuklarında otizm olma riski, kullanmayan annelerin çocuklarına oranla daha az orandadır. Dolayısıyla otizm hastalığı dahil olmak üzere birçok hastalığa engel olan folik asit kullanımı oldukça önemlidir.

Folik Asit Nasıl Kullanılır?

Bu vitamin doğal olarak bazı tükettiğimiz gıdalarda da bulunur. Folik asit açısından zengin olan gıdalar; kuru baklagiller, yumurta, süt, yoğurt, buğday, çavdar, yeşil yapraklı sebzeler, enginar, brokoli, avokado, kavun, kırmızı et gibi gıdalardır. Ekmek ve makarnada da bulunur. Ancak bunları tüketmek dışında gebelik öncesinde ve gebelikte mutlaka ilaç alınması gerekir. Folik asit ilacı olan Folbiol, folik asit eksikliğine bağlı olarak oluşan megaloblastik aneminin tedavisi için hamilelikte 4 ay boyunca günde 1 tablet (5mg) olarak kullanılır. Bu ilaç içildiğinde genellikle mide bulantısı yaptığından, geceleri uyumadan önce alınması önerilir.

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