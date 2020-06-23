Gebelikte Folik Asit Kullanımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Protein sentezi, hücre çoğalması ve yenilenmesi, DNA ve kan hücrelerinin çoğalması ve kaslar için, dışarıdan B vitamini takviyesi almak gerekir. Bu ihtiyaçları başlı başına sağlayacak olan B vitamini de folik asittir. Normal bir kişi günlük 100-200 mcg civarında folik asit ihtiyacı duyar. Ancak hamilelerde bu miktar biraz daha artar. Özellikle hamileliğin ilk iki ayında vücut, yaklaşık 600-800 mcg folik asit ihtiyacı hisseder. Çünkü vücutta yaşanan değişimler ve bebeğin gelişimi için vücut daha fazlasını ister.

Hamileliğin erken dönemlerinde çok önemli olduğu için hamile kalmaya karar veren anne adaylarının da her gün alması gerekir. Bebeğin omuriliği anne rahmine girdikten sonra 28 gün içinde oluşur. Bundan dolayı folik asit depolarının yeteri kadar dolması için hamilelik öncesi alınmaya başlanıp kullanımına hamileliğin bitimine 3. ay kalana kadar devam edilmelidir. Böylelikle bebeklerin sinir yollarında oluşabilecek kusurları korumuş olursunuz.

Hamilelikte Folik Asit Kullanmanın Faydaları Nelerdir?

Gebelik her zaman planlı olan bir durum değildir. Ancak kişi bebek yapmayı düşünmese bile hamile kalma riski varsa mutlaka folik asit kullanmaya başlamalıdır. Çünkü gebeliğin ilk 3. ve 4. haftalarında bebeğin beyin gelişimi tamamlanır. Birçok önemli rahatsızlığı önleyen bu vitamin çeşidi, bebek dışında anneye de oldukça faydalıdır.