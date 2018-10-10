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Gebelikte göz hastalıklarına dikkat!

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.10.2018 10:37 | Son Güncelleme

Gebelik dönemiyle birlikte hormonlarda değişim yaşanması kaçınılmaz oluyor. Bu durum bazen kalıcı hastalıklara yol açıyor. Gebelikte görme bozukluğu ile ilgili sorunlar bu hastalıkların en sık görülenleri. Hamilelikte ortaya çıkan görme bozuklukları bazen kalıcı olabiliyor. Konu ile ilgili uyarılarda bulunan Dünyagöz Etiler’den Op. Dr. Fevzi Akkan, hamilelik hormonlarının göz hastalıklarını ortaya çıkardığını söylüyor.

Gebelikte göz hastalıklarına dikkat!

Hayatın mucizevi dokunuşlarından birinin yaşandığı hamilelik dönemi, duygusal ve fiziksel değişimleri de beraberinde getiriyor. Hormonların etkisiyle ortaya çıkan yeni rutinler hamilelik döneminde bazen geçici sağlık komplikasyonlarına neden olabiliyor. Küçük belirtilere karşı önlem almamak ise geçici komplikasyonları kalıcı hale getirebiliyor. Hamilelik döneminde özellikle göz hastalıklarının ortaya çıkarabileceği sonuçların göz ardı edildiğini belirten Dünyagöz Etiler’den Op. Dr. Fevzi Akkan, ortaya çıkabilecek rahatsızlıklarla ile ilgili önemli bilgiler paylaşıyor.

Birçok kadın için hamilelik, hayatlarının en mucizevi ve belirleyici anlarından biridir. Gebelikle birlikte sürekli değişen hormonlar ise bazen geçici bazen de kalıcı sağlık komplikasyonlarına yol açabiliyor. Ortaya çıkan rahatsızlıklar karşısında özellikle gözde yaşanan küçük belirtilerin görme kaybına varan sonuçlar doğurabileceğini söyleyen Dünyagöz Etiler’den Op. Dr. Fevzi Akkan, “Gebelik dönemi, hormonal, metabolik, fiziksel ve kan dolaşımındaki değişimlerin sıklıkla görüldüğü, kadınlar için oldukça hassas bir dönemdir. Hamilelikte vücudun su tutma eğilimine girmesi, korneanın kalınlığı ve eğriliğinde değişimler olmasına yol açabilir. Bu dönemde oluşan rahatsızlıklar çoğunlukla geçicidir ve doğumdan sonra normale döner. Ancak bazı küçük komplikasyonlar önemli sonuçlar ortaya çıkarabilir. Özellikle hamile olan veya hamile kalmayı düşünen glokom hastalarının, durumlarını, doktorlarına kesinlikle belirtmeleri gerekir. Çünkü glokom tedavisinde kullanılan ilaçların bir bölümü, gelişmekte olan bebeğe zarar verebilir” dedi.

HAMİLELİK HORMONLARI BU RAHATSIZLIKLARI TETİKLİYOR

Hamilelikte oluşabilecek rahatsızlıklar ile ilgili bilgiler paylaşan Op. Dr. Fevzi Akkan, “Bu dönemde gözleri etkileyen ve en sık görülen rahatsızlıklar; göz kuruluğu, bulanık görme, gebelik zehirlenmesi olarak bilinen preeklampsi ve gestasyonel diyabet yani gebelik şekeridir. Gebelik dönemi hormonlarıyla birlikte gözyaşı üretimi azalır ve göz kuruluğu ortaya çıkar. Göz kuruluğu, suni gözyaşı damlaları kullanılarak kontrol altında tutulabilir. Ancak bu damlalar yumuşak kontakt lenslere zarar verebilirler. Bulanık görme ise, kornea eğriliği ve kalınlığında oluşan değişiklikler sebebiyle oluşur. Bu değişim size büyük bir rahatsızlık vermiyor ise, bir tedbir almanıza gerek yok. Genellikle bu durumlar doğum sonrasında normale döner. Ancak bulanıklık ileri seviyelerdeyse, bir göz uzmanına danışarak gözlük numaralarının değiştirilmesi gerekebilir. Şeker hastaları da dikkatli olmalılar. Özellikle kendisini bulanık görme, görme alanında kayıp, odaklanma güçlüğü, ışık hassasiyeti ile belli eden preeklampsi ve gestasyonel diyabet görülmesi durumunda, hastaların acilen göz doktorlarına başvurmaları ve gerekli müdahalelerin yapılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Dünyagöz Hastaneler Grubu Hakkında: 1996 yılında hizmet vermeye başlayan Dünyagöz, gözün tüm branşlarında ve en gelişmiş teknolojilerle sunduğu yüzlerce farklı tedavi yöntemiyle göz ve göz çevresi sağlığına dair sorunlara çözüm getiriyor. Ülkemizde branş hastaneciliği ile yeni bir dönem başlatan Dünyagöz Hastaneler Grubu, günde 8.000 poliklinik ve 1.000 ameliyat kapasitesiyle yurt içi ve yurt dışında toplam 25 ayrı noktada ilkeli sağlık hizmeti veriyor. Dünyagöz; sürekli yenilenen eksiksiz teknolojisi, öğretim üyesi ve uzman doktorlardan oluşan 300 kişilik deneyimli medikal kadrosu, 2500’e yakın personeli ve çağdaş yönetim anlayışıyla kısa sürede dünyanın sayılı merkezleri arasında yerini aldı. Türkiye çapında İstanbul, Ankara, Antalya, İzmit, Adana, Samsun, Tekirdağ, Bursa, Konya, Sakarya ve Gaziantep’te olmak üzere 11 ayrı ilde 20 şube ve yurt dışında Almanya’nın Frankfurt ve Köln, Gürcintan’ın Tiflis, Azerbaycan’ın Bakü ve Hollanda’nın Amsterdam şehirlerinde olmak üzere 5 ayrı noktada hizmet veren Dünyagöz Hastaneler Grubu, Türkiye’nin Avrupa’daki ilk ve en büyük yatırımını Almanya’nın Frankfurt kentinde gerçekleştirdi. Yatırımlarına aynı hızla devam edecek olup 2017’de İzmir’deki yeni merkez ile birlikte daha geniş bir coğrafyaya yayılmayı hedefleyen grup, Türkiye’de sağlık turizminin öncülüğünü üstlenerek dünyanın 107 ayrı yabancı ülkesinden yılda yaklaşık 96 bin hastaya hizmet veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
gebelik hamilelik Göz hastalıkları

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