Gebelikte göz hastalıklarına dikkat!

Hayatın mucizevi dokunuşlarından birinin yaşandığı hamilelik dönemi, duygusal ve fiziksel değişimleri de beraberinde getiriyor. Hormonların etkisiyle ortaya çıkan yeni rutinler hamilelik döneminde bazen geçici sağlık komplikasyonlarına neden olabiliyor. Küçük belirtilere karşı önlem almamak ise geçici komplikasyonları kalıcı hale getirebiliyor. Hamilelik döneminde özellikle göz hastalıklarının ortaya çıkarabileceği sonuçların göz ardı edildiğini belirten Dünyagöz Etiler’den Op. Dr. Fevzi Akkan, ortaya çıkabilecek rahatsızlıklarla ile ilgili önemli bilgiler paylaşıyor.

Birçok kadın için hamilelik, hayatlarının en mucizevi ve belirleyici anlarından biridir. Gebelikle birlikte sürekli değişen hormonlar ise bazen geçici bazen de kalıcı sağlık komplikasyonlarına yol açabiliyor. Ortaya çıkan rahatsızlıklar karşısında özellikle gözde yaşanan küçük belirtilerin görme kaybına varan sonuçlar doğurabileceğini söyleyen Dünyagöz Etiler’den Op. Dr. Fevzi Akkan, “Gebelik dönemi, hormonal, metabolik, fiziksel ve kan dolaşımındaki değişimlerin sıklıkla görüldüğü, kadınlar için oldukça hassas bir dönemdir. Hamilelikte vücudun su tutma eğilimine girmesi, korneanın kalınlığı ve eğriliğinde değişimler olmasına yol açabilir. Bu dönemde oluşan rahatsızlıklar çoğunlukla geçicidir ve doğumdan sonra normale döner. Ancak bazı küçük komplikasyonlar önemli sonuçlar ortaya çıkarabilir. Özellikle hamile olan veya hamile kalmayı düşünen glokom hastalarının, durumlarını, doktorlarına kesinlikle belirtmeleri gerekir. Çünkü glokom tedavisinde kullanılan ilaçların bir bölümü, gelişmekte olan bebeğe zarar verebilir” dedi.