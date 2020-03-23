Gebelikte koronavirüs enfeksiyonu

Gebelerin koronavirüs'e karşı daha duyarlı olduğunu gösteren bir bilgi bulunmadığını belirten Dr. Akçay, hamilelerin virüsten etkilenme açısından riskli grup içinde gösterilmediğini aktardı. Ancak hamilelikte hem yapısal olarak hem de bağışıklık sisteminde meydana gelen değişiklikler nedeni ile özellikle solunum yoluyla bulaşan bu tip enfeksiyonlara yakalanma riskinin ise daha fazla olduğunu dikkat çeken Op. Dr. Abdurrahman Akçay, "Ancak panik yapmadan, aşırı strese kapılmadan gerekli önlemleri alarak Koronavirüsten korunmak mümkündür" şeklinde konuştu.

ANNE SÜTÜ İLE BULAŞMIYOR

Güncel bilgiler ışığında koronavirüs enfeksiyonunun anneden bebeğe geçişinin tesbit edilmediğini aktaran Op. Dr. Abdurrahman Akçay, "Gebelik sırasında koronavirüs enfeksiyonu geçiren kişiler diğer hastalar gibi karantina altına alınmalı ve tedaviye başlanmalıdır" diye konuştu.

Virüsün şuan itibari ile anne sütü ile geçtiğine dair kanıt olmadığını aktaran Dr. Akçay, " Şüpheli veya enfekte gebelerde doğumdan sonra annenin durumuna göre uygun tedbirler ve kurallar çerçevesinde uzmanların onayı ile anne ve bebeğin birlikte kalmasına ve emzirmesine izin verilebilir" dedi.