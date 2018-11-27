Gebelikte kullanılan ağrı kesiciler ne kadar güvenli?

GEBELİKTE KULLANILAN BU İLAÇLARA DİKKAT!

Hamilelik dönemindeki fiziksel aktiviteler, beslenme alışkanlıkları, geçirilen hastalıklar ve daha birçok etken bebek sağlığı üzerine oldukça etkili. Bir konu var ki, her gebeyi yakından ilgilendiriyor: Gebelikte ağrı kesici kullanımı. Centrum Clinic Direktörü Prof. Dr. Recai Pabuçcu, gebelikte ağrı kesici kullanımı ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

GEBELİK SÜRESİ BOYUNCA AĞRI KESİCİ KULLANMAK İÇİN BİRÇOK NEDEN BULUNUYOR

Özellikle içinde bulunduğumuz kış ayları boyunca gebelerde sıkça grip ve üst solunum yolu enfeksiyonları izlenebiliyor. Yine gebelerde sıkça baş ağrıları ve ilerleyen gebelik haftalarında eklem-kas ağrıları oluşabiliyor. Genel önlemler ile durumu geçiştiremediğimizde ağrı kesicilere başvuruluyor. Günde 3-4 hatta 5 kereye kadar da kullanımların olduğunu görüyoruz. Ateşle seyreden hastalıklarda da gerekli hallerde ağrı kesici kullanımının olduğunu görüyoruz.

GEBELİKTE HER AĞRI KESİCİ GÜVENLİ DEĞİL

İlaçların gebelikte güvenilir olup olmadıklarını anlayabilmek için bir takım tıbbi çalışmalar yapılıyor. Yeni kuşaklara zararlı olduğu bilinen ilaçlar kategorilere ayrılıp güvenli veya güvenli değil şeklinde etiketlendiriliyor. Gebelikte, her ağrı kesici güvenilir değil.