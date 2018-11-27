Gebelikte kullanılan ağrı kesiciler ne kadar güvenli?

GEBELİKTE KULLANILAN BU İLAÇLARA DİKKAT!
Hamilelik dönemindeki fiziksel aktiviteler, beslenme alışkanlıkları, geçirilen hastalıklar ve daha birçok etken bebek sağlığı üzerine oldukça etkili. Bir konu var ki, her gebeyi yakından ilgilendiriyor: Gebelikte ağrı kesici kullanımı. Centrum Clinic Direktörü Prof. Dr. Recai Pabuçcu, gebelikte ağrı kesici kullanımı ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu.
GEBELİK SÜRESİ BOYUNCA AĞRI KESİCİ KULLANMAK İÇİN BİRÇOK NEDEN BULUNUYOR
Özellikle içinde bulunduğumuz kış ayları boyunca gebelerde sıkça grip ve üst solunum yolu enfeksiyonları izlenebiliyor. Yine gebelerde sıkça baş ağrıları ve ilerleyen gebelik haftalarında eklem-kas ağrıları oluşabiliyor. Genel önlemler ile durumu geçiştiremediğimizde ağrı kesicilere başvuruluyor. Günde 3-4 hatta 5 kereye kadar da kullanımların olduğunu görüyoruz. Ateşle seyreden hastalıklarda da gerekli hallerde ağrı kesici kullanımının olduğunu görüyoruz.
GEBELİKTE HER AĞRI KESİCİ GÜVENLİ DEĞİL
İlaçların gebelikte güvenilir olup olmadıklarını anlayabilmek için bir takım tıbbi çalışmalar yapılıyor. Yeni kuşaklara zararlı olduğu bilinen ilaçlar kategorilere ayrılıp güvenli veya güvenli değil şeklinde etiketlendiriliyor. Gebelikte, her ağrı kesici güvenilir değil.
GÜVENİLİR AĞRI KESİCİ-ATEŞ DÜŞÜRÜCÜLERDE KAFA KARIŞTIRAN SONUÇLAR
Prof. Dr. Recai Pabuçcu, özellikle gebelikte kullanılan ve güvenilir olduğu bilinen ilaçlar için son dönemde ilginç yan etkiler bildirildiğine dikkat çekti. Pabuçcu, ilaçları gebelikleri boyunca uzun süre kullanan kadınların doğan çocuklarında, dikkat eksikliği-hiperaktivite bozukluğu ve otizm sorunlarının izlendiği rapor edildiğini belirterek çok yeni bir analizde, gebeliklerinde ağrı kesici kullanımı öyküsü olan kadınların çocuklarında %20-30’luk bir risk artışı olduğunu söyledi.
Sonuçları değerlendiren Pabuçcu, sıkça ve uzun süreli ilaç kullanmanın riskleri beraberinde getirdiğine dikkat çekti.
BU ANALİZLERE TEMKİNLİ YAKLAŞMAK GEREKİYOR
Bilim dünyasında çok hızlı değişimler yaşanıyor. Bugünün doğrusu yarının yanlışı olabiliyor. Bu nedenle analizlere temkinli yaklaşmak gerekiyor. Gebelikte gerek olmadıkça ve hekim önermedikçe güvenilir grupta bile olsa, ağrı kesicilerden uzak durmak mantıklı görünüyor.
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