Gebelikte Perine Masajı Nedir? Nasıl Yapılır?

Doğumla ilgili en çok merak edilen soruların başında küçük bir karpuz boyutundaki bebeğin zarar görmeden ya da anneye zarar vermeden vücuttan dışarı nasıl çıktığıdır. Aslında vücudun mucizevi işlevleri bu sorunun cevabını da açıklıyor. Öyle ya da böyle anneler bebeklerini kucaklarına alsalar da bazen bunun için bir bedel ödemek gerekebiliyor. Özellikle ilk kez anne olacak kadınlarda vajinal açıklık bebeğin vajinayı yırtmadan doğmasına müsaade etmeyecek derecede dar olabilir. Bu durumda doğumun gerçekleşebilmesi için anne adayına epizyotomi uygulanır. Epizyotomi, yani bir diğer adıyla perineotomi, perineye ve arka vajen duvarına uygulanan cerrahi bir kesi işlemidir. Peki yırtılmayı ve bu işlemin yapılması gerekliliğini önlemek mümkün mü? Perine gibi doğumu kolaylaştıran masajlar sayesinde daha rahat bir doğum süreci geçirilebilir. Doğum için gereken esneklik ve gerginliği sağlamak perine masajı ile mümkündür. Perine Masajı Nedir? Perine masajına geçmeden önce perine bölgesi nedir sorusunu cevaplandıralım. Perine; anüs ve vajina arasındaki yumuşak deridir. Bebeğin vajinal kanaldan çıktığı yere yakın olan bu hassas bölge özellikle ilk kez normal doğum yapacak kadınlarda yırtılmaya meyillidir. Ancak tabii ki tüm yırtılma şekilleri aynı değildir. Bazı yırtılmalar küçüktür, çabuk iyileşir ve özel bir tedavi gerektirmez. Bazıları ise spektrumun diğer ucuna, dikiş gerektiren derin laserasyonlara sebep olur ve iyileşmeleri haftalarca sürebilir. Bu sebeple rahat bir doğum gerçekleştirmek için mutlaka gebelik döneminde perine masajı yapılmalıdır. Perine masajı alt vajinanın iç dokularını germek olarak tanımlanabilir. Pelvik taban kaslarını güçlendirir ve kanlanmasını sağlar. Vajinaya elastikiyet kazandırdığı için yırtılma ihtimalini ortadan kaldırır.

Normal Doğum İle Alakalı Bilmeniz Gereken Tüm Detaylar: Normal Doğum Rehberi Gebelikte Perine Masajı Nasıl Yapılır? Kadınlar perine masajını isterlerse kendileri yapabilirler ya da işin uzmanından yardım isteyebilirler. Perine bölgesine uygulanan masaj bölgedeki elastikiyeti artırır ve küçük kasları güçlendirir. Peki perine masajı ne zaman yapılır? Perine masajına genellikle gebeliğin 36. haftasından itibaren doktora danışılarak başlanması uygun görülür. Haftada en fazla 3 kez 5'er dakika olacak şekilde yapılması uygundur. Perine masajını çeşitli pozisyonlarda yapmanızda bir sakınca yoktur. Oturarak, çömelme pozisyonunda, bir duvara dayanarak, tuvalette, küvette ya da ayakta durup bir ayağınızı sandalyenin üzerine koyarak da yapabilirsiniz. İlk defa uygularken işinizi kolaylaştırmak için, yani perine bölgesini daha rahat bir şekilde görebilmek için ayna kullanmanız işe yarayabilir. Aynı zamanda tenis topuyla perine masajı da yapmak mümkün. Bu yöntemle hem ağrıların ve kasılmaların azalması hem de perine bölgesindeki kasların güçlenmesi sağlanabilir.

Masaja başlarken öncelikle ellerinizin temiz, tırnaklarınızın da kısa olmasına özen gösterin. Ilık bir duş sonrası masaja başlamanız gevşemeniz açısından çok daha etkili olabilir. Perine masajına başlamadan önce mutlaka tuvalet ihtiyacınızı da gidermeyi unutmayın ve mesanenin tamamen boşaldığından emin olun. Ön hazırlık bittikten sonra ufak bir kaseye bir miktar yağ koyun. Perine masajı için zeytinyağı ya da perine masajına uygun olarak hazırlanmış karışımlardan kullanabilirsiniz. Öncelikle parmaklarınızı yağlayın. Ayağınızın birini yüksek bir yere koyarak (küvet gibi) çok daha rahat bir pozisyon alabilirsiniz. Parmaklarınız vajinanın alt kısmında ve perine bölgesinde rahat hareket edebilecek bir duruma gelmelidir. Eğer masajı kendiniz yapacaksanız başparmağınız bu iş için çok daha uygundur. Eğer eşiniz yapacak ise her iki işaret parmağını kullanabilir. Parmaklarınızı yaklaşık olarak 5 cm kadar vajinanın içine yerleştirin. Parmaklarınızla vajina ile makat arasında kalan bölgeye aşağıya doğru baskı uygulayın. Perinenin iç kenarını ve alt vajina duvarını yağ ile ovmaya başlayın. Daha sonra vajinanızın üst yan duvarına sürekli basınç uygulayarak parmaklarınızı aşağıya doğru kaydırın. Parmaklarınızı U harfi oluşturacak biçimde vajinanızın diğer üst yan duvarına kadar çıkartın. İlk başta pelvik kaslarınızda bir gerginlik hissedebilirsiniz ancak bir süre sonra yani masaja devam ettikçe kaslarınızın elastik bir hal aldığını, gevşediğini fark edeceksiniz. Bu masajı yaparken perine bölgenizin ve vajinanızın doğum esnasında adeta bir çiçek gibi açıldığını hayal ederek kendinizi rahatlatabilirsiniz. Gebeliğinizin son haftalarında yaptığınız bu etkili masaj, perine kaslarının elastikiyetini artırma ve yırtıkları önleme konusunda oldukça başarılıdır.