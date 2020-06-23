Gebelikte Rahim Büyümesi, Ne Zaman Büyür?

Hamile kadınların sabırsızlıkla bekledikleri bir belirti de karınlarının büyümesidir. Karnı büyümekte olan bir anne adeta çocuğunun gelişimine tanık olur. Bebeğin anne karnında tutunduğu kısım ise rahimdir. Bebek büyüdükçe rahim de genişleyerek bebeğe gelişimi için gerekli alanı sağlar. Doğal nedenlerden kaynaklanan rahim büyümesi bir sorun teşkil etmez ancak büyümeye sebep olan ciddi rahatsızlıklar da mevcuttur. Gebelikte Rahim Büyümesi Hamilelikte rahim nasıl olur sorusuna direkt bir cevap vermek güç, çünkü yumurta döllendiği andan itibaren rahim bebeğin ihtiyaçlarına göre değişmeye başlar. Rahmin şekli ve büyüklüğü hemen her hafta, hatta her an değişir. Gebeliğin ilk üç ayında hamilelik ve rahmin büyümesi dışarıdan görülemeyecek kadar küçüktür. 12. hafta civarında rahmin büyüklüğü genellikle bir portakal kadardır. Bebek büyüdükçe genişleyen rahim 4. aydan itibaren dışarıdan görülmeye başlar. Hamilelikte karın şişliği ne zaman başlar sorusunun cevabı bu yüzden 4 ya da 5. aydır denilebilir. Gebelikte rahim büyümesi ağrıları çoğunlukla ilk 3 ayda kasık ağrısı olarak hissedilir. Büyüyen rahim kasık kemiklerine baskı yaptığı için hissedilen bu ağrı, bebeğin büyümesiyle diğer yönlere doğru da geliştiği için ağrı kaybolur. 5. aydan itibaren rahim ve karnın dışarıdan büyüklüğü, annenin gebelikten önce göbek değilinin olduğu hizayı geçmeye başlar. 8. aydan itibaren de göğüsle aynı hizaya gelecek kadar büyür. Hamileliğin son zamanlarına gelindiğinde ise rahim tüm karın boşluğunu dolduracak kadar büyümüştür.

Gebelikte Kasık ve Karın Ağrıları Normal midir? Neyi İşaret Eder?: Gebelikte Karın ve Kasık Ağrıları Rahim Büyümesi Belirtileri Cinsel ilişki sırasında ağrı

Kasıklarda hissedilen kemik ağrısı

Sık idrara çıkmak ya da idrarı tutamama

Kansızlık

Migren ve baş ağrısı Rahim Büyümesine Bağlı Çatlaklar Gebeliğin kadınların vücudunda bıraktığı olumsuz etkilerden biri, karnın büyümesi sırasında oluşan çatlaklardır. Çatlakların derinliği, miktarı ve iyileşme ihtimali büyük oranda genetiğe bağlıdır. Bazı hamileliklerde çok az çatlak oluşurken bazılarında rahatsız edici derinlikte çatlaklar oluşabilir. Kimi çatlaklar hamilelikten sonra iyileşebilirken kimisi eski haline hiç dönmeyebilir. Hamilelikte çatlaklar oluşmaya başlamasını beklemeden bol su içerek ve nemlendirici kremler, kakao yağı gibi doğal yağlar kullanarak karın derisinin esnekliğini artırmak mümkündür. Bu önlemler genetiğin önüne geçemese de daha az çatlak oluşmasına yardımcı olabilir. Gebelik sırasında oluşan en belirgin çatlak ise "Linea Nigra" adı verilen hamilelik çizgisidir. Bu çizgi karnın ortasında düz bir çizgi olarak oluşur ve çok büyük oranda gebelikten sonra kendiliğinden geçer. Hamilelikte Rahim Ağzı Genişlemesi Hamilelikte rahmin kendisi boyut olarak genişlese de rahim ağzında herhangi bir değişiklik olmaması gerekir. Hamilelikte rahim ağzının genişlemesi düşük yapmaya ya da prematüre bebeklerin doğumuna sebep olabilir. Rahim ağzının genişlediğini, regl dönemini andıracak kadar yoğun kanamalarla anlayabileceğiniz gibi kontrole gittiğinizde doktorunuz ultrasonla ölçerek de tespit edebilir. Tıbbi adı "servikal yetmezlik" olan bu genişleme erkenden tespit edilmesi durumunda birtakım ilaçlar kullanılarak bebek doğabilecek kadar gelişene kadar ertelenebilir. Fakat halihazırda ilerlediği durumlarda maalesef anneye zarar vermemesi için bebeğin alınmasından başka seçenek kalmayabilir. Bu yüzden hamilelik süresince doktor kontrollerinizi asla aksatmamalısınız.

Rahim Büyümesine Sebep Olan Diğer Şeyler Rahim büyümesi gebeliğin doğal bir sonucu olabilir ancak gebelik dışında bazı hastalıklar yüzünden de büyüyebilmektedir. Eğer yukarıda sıraladığımız durumları yaşıyorsanız ve hamile olmadığınızdan eminseniz en yakın zamanda bir doktora görünmenizde yarar var. Menopoz : Menopoza giren kadınlarda rahim büyümesi sık görülür.

: Menopoza giren kadınlarda rahim büyümesi sık görülür. Regl: Her regl döneminden sonra rahmin iç duvarları üretilen östrojen sayesinde kalınlaşır, rahimde doğal olan bir büyümeye sebep olur. Ağrı oluşturmadığı sürece riskli bir durum değildir.

Her regl döneminden sonra rahmin iç duvarları üretilen östrojen sayesinde kalınlaşır, rahimde doğal olan bir büyümeye sebep olur. Ağrı oluşturmadığı sürece riskli bir durum değildir. Rahim Fibroidi: Çoğunlukla 30-40 yaşın üzerindeki kadınlarda görülür, rahmin iç duvarlarında oluşan kiste benzer yapılardır. Kasılma, kanama ve ağrı gibi özellikler gösterir. Ayrıca fibroidler gebe kalma ihtimalini de düşürdüklerinden kısırılık sorunu yaratabilirler.

Çoğunlukla 30-40 yaşın üzerindeki kadınlarda görülür, rahmin iç duvarlarında oluşan kiste benzer yapılardır. Kasılma, kanama ve ağrı gibi özellikler gösterir. Ayrıca fibroidler gebe kalma ihtimalini de düşürdüklerinden kısırılık sorunu yaratabilirler. Adenomiyosiz: Rahimde meydana gelen, sebebi bilinmeyen doku bozukluklarıdır.

Rahimde meydana gelen, sebebi bilinmeyen doku bozukluklarıdır. Pelvik Tıkanıklık Sendromu: Vajinadaki kan damarlarının regl kanamasını sağlayamayacak kadar az sayıda olması sonucunda regl olmada ciddi ağrılar olarak kendini gösterir.

Vajinadaki kan damarlarının regl kanamasını sağlayamayacak kadar az sayıda olması sonucunda regl olmada ciddi ağrılar olarak kendini gösterir. Endometriozis: Rahim dokusunun olması gerekenden daha yayvan olması sonucu iltihaplı bir hal olmasıyla oluşur. Özellikle regl döneminin ilk üç günü çok ağrılı geçer.

Rahim dokusunun olması gerekenden daha yayvan olması sonucu iltihaplı bir hal olmasıyla oluşur. Özellikle regl döneminin ilk üç günü çok ağrılı geçer. Dubleks Rahim: Genelde düşük yapan ya da erken doğum yapan kadınlarda çok sık görülür. İkinci bir gebelik yaşandığında kendiliğinden düzelmekle beraber eğer hastanın yakın zamanda hamile kalma planı yoksa hemen tedavi edilmelidir.

Genelde düşük yapan ya da erken doğum yapan kadınlarda çok sık görülür. İkinci bir gebelik yaşandığında kendiliğinden düzelmekle beraber eğer hastanın yakın zamanda hamile kalma planı yoksa hemen tedavi edilmelidir. Doğum kontrol hapları: Her doğum kontrol hapının hormon oranı farklı olduğundan kendi vücudunuza uygun olmayan doğum kontrol haplarının kullanımı hormon dengelerini bozarak rahim duvarının kalınlaşmasına sebep olabilir. Bu sebeplerden dolayı rahmin büyümesi durumunda öncelikle büyümeye sebep olan hastalığın tedavisi yapılır. Bu genelde ilaç ve hormon takviyesi ile yapılır fakat özellikle rahim fibroidi oluşması durumunda sık sık cerrahi müdahaleye başvurulur. Sorun yaratan beze ya da kist alındıktan sonra hastalığın seyri incelenir. Eğer hala düzelme gözlemlenemiyorsa son çare olarak ne yazık ki rahmin alınması söz konusu olabilir. Rahim Ağzı Kanseri Rahim büyümesinin en tehlikeli sebebi rahim ağzı kanseridir. Bu kanser türü HPV adı verilen, temas yoluyla bulaşan bir virüs sebebiyle oluşuyor. Gelişmekte olan ülkelerde çokça görülmekle birlikte rahim ağzı kanseri dünyada en çok görülen 2. kanser tipidir. Rahim ağzı kanserinin en erken belirtisi vajinada oluşan siğiller ve siğil benzeri kaşıntıya ve kötü kokuya sebep olan deri sorunlarıdır. Fakat rahim ağzı kanserine sebep olan HPV virüsü tek başına genital siğil oluşumuna sebep olabilir. Yani HPV virüsü kapan bir vücut sadece siğil oluşturarak da tepki verebilir, rahim ağzı kanseri oluşturarak da. Bu yüzden genital bölgedeki cilt sorunları kesinlikle hafife alınmamalıdır.