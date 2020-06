Gebelikte Rahim Büyümesi, Ne Zaman Büyür?

Hamile kadınların sabırsızlıkla bekledikleri bir belirti de karınlarının büyümesidir. Karnı büyümekte olan bir anne adeta çocuğunun gelişimine tanık olur. Bebeğin anne karnında tutunduğu kısım ise rahimdir. Bebek büyüdükçe rahim de genişleyerek bebeğe gelişimi için gerekli alanı sağlar. Doğal nedenlerden kaynaklanan rahim büyümesi bir sorun teşkil etmez ancak büyümeye sebep olan ciddi rahatsızlıklar da mevcuttur.

Gebelikte Rahim Büyümesi

Hamilelikte rahim nasıl olur sorusuna direkt bir cevap vermek güç, çünkü yumurta döllendiği andan itibaren rahim bebeğin ihtiyaçlarına göre değişmeye başlar. Rahmin şekli ve büyüklüğü hemen her hafta, hatta her an değişir. Gebeliğin ilk üç ayında hamilelik ve rahmin büyümesi dışarıdan görülemeyecek kadar küçüktür. 12. hafta civarında rahmin büyüklüğü genellikle bir portakal kadardır. Bebek büyüdükçe genişleyen rahim 4. aydan itibaren dışarıdan görülmeye başlar. Hamilelikte karın şişliği ne zaman başlar sorusunun cevabı bu yüzden 4 ya da 5. aydır denilebilir.

Gebelikte rahim büyümesi ağrıları çoğunlukla ilk 3 ayda kasık ağrısı olarak hissedilir. Büyüyen rahim kasık kemiklerine baskı yaptığı için hissedilen bu ağrı, bebeğin büyümesiyle diğer yönlere doğru da geliştiği için ağrı kaybolur. 5. aydan itibaren rahim ve karnın dışarıdan büyüklüğü, annenin gebelikten önce göbek değilinin olduğu hizayı geçmeye başlar. 8. aydan itibaren de göğüsle aynı hizaya gelecek kadar büyür. Hamileliğin son zamanlarına gelindiğinde ise rahim tüm karın boşluğunu dolduracak kadar büyümüştür.