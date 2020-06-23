Gebelikte Şeker Yüklemesi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Hamilelikte oluşabilecek diyabet (şeker hastalığı) sık görülen durumlardan biridir. Bunu tespit etmek için de anne adayına bazı testler yapılır. Uzmanlar hamileliğin hem anne hem de bebek için sorunsuz geçmesi adına bu testlerin yapılması gerektiğini belirtiyor. Ancak şeker yüklemesinin zararlı olup olmadığı hala tartışılan bir konu. Hamileliğin bazı dönemlerinde ise anne vücudu bebeğin glikoz ihtiyacını gidermek için insülin direnci geliştirir. Hamilelik sonrası bu durum normale döner ve tedavi gerektirmez. Buna gestasyonel diyabet adı verilir. Gebelikte şeker yüklemesi ne zaman yapılır, tanı ne zaman konur diye soracak olursanız; glikoz yüklemesi işlemi hamileliğin 24. ve 28. haftaları arasında yapılır. Gebelikte Şeker Yüklemesi Nasıl Yapılır? Bu testte anne adayından kan alınır ve 50 gram miktarında glikoz yüklemesi yapılır (şekerli su içirilir). Sonrasında 1 saat geçmesi beklenir ve bu süre içerisinde anne adayı bir şey yiyip içmez. Daha sonra tekrar kan alımı yapılır ve kandaki glikoz seviyesine bakılır. Eğer bu seviye 140 ve üzeri çıkarsa anne adayının diyabeti olduğu sonucuna varılır. Ancak kesin tanı koymak adına 3 saatlik 100 gram şeker ile test yeniden uygulanır.

Teşhis konulursa bir diyet uygulanır ve durum tedavi edilmeye çalışılır. Bu tedavi etki etmezse insülin uygulanabilir. Şayet test sonucunda açlık kan şekeri 95 mg/dl'nin üstünde çıkarsa gestasyonel diyabet anlamına gelir. Gebelikte şeker yüklemesi aç karnına mı yapılır, tok mu sorusu da merak edilen sorulardan birisidir. Burada kesin bir şart yoktur, aç ya da tok karnına yapılabilir. Riskli görülen hamileliklerde bu test, 24 haftadan daha erken bir dönemde yapılabilir ve gerekli görüldüğünde tekrarlanabilir. Diyabet Hastalığı İle Alakalı Daha Detaylı Bilgi: Diyabet Neden Olur? Belirtileri Neler? Nasıl Tedavi Edilir? Gebelikte Şeker Yükselmesi Zararlı mı? Bu durum üzerinde tartışmalar halen devam ediyor. Ancak uzmanlar bunun anne ve bebek sağlığı için çok önemli olduğunu ve kesinlikle yapılması gerektiğini belirtiyor. Şeker yüklemesi yapılmayan anne adaylarında olası bir şeker hastalığı durumunda kan şekeri düzeyi kontrol altına alınamıyor. Bu da böbrek enfeksiyonu ve vajinal mantar gibi rahatsızlıkların oluşma risklerine karşı vücudu savunmasız bırakıyor.