HABER

Gebelikte sigara içen annelere bir kötü haber daha

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.10.2019 11:52 | Son Güncelleme

Gebelik sırasında sigara içen annelerin bebeklerine verdikleri zararlara bir yenisi daha eklendi.

Gebelikte sigara içen annelere bir kötü haber daha

Gebelik sırasında sigara içen annelerin bebeklerine verdikleri zararlara bir yenisi daha eklendi. İzmir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesinde çalışan doktorlar, anneleri gebeliğinde sigara kullanmış olan ve yaşları 0-10 gün arasında değişen 64 erkek ve 56 kız bebeği inceledi. Araştırmada, gebeliği sırasında sigara içen annelerden doğan kız çocuklarında uzun vadede kız çocuğunun hormonal durumunu ve üreme sağlığını olumsuz etkileyebileceği ortaya çıktı.
Gebelik sırasında sigara kullanımının hem anne, hem de gelişmekte olan bebeği üzerine kötü etkilerinin olduğu bilinmesine rağmen bazı kadınlar gebeliklerinde sigara kullanmaya devam etmekte, ya da kendileri kullanmasa bile pasif içici olarak sigaranın olumsuz etkilerine maruz kalabilmektedirler. İzmir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi’nde görevli Uzm. Dr. Deniz Özalp Kızılay, Uzm. Dr. Cansever Aydın, Uzm. Dr. Ayşe Aygün ve Doç. Dr. Özgür Olukman anneleri gebeliğinde sigara kullanmış olan ve yaşları 0-10 gün arasında değişen 64 erkek ve 56 kız bebeği incelediler.Sonuç; sigara kullanımı bebeğinizin cinsiyet gelişimini ve üreme sağlığını olumsuz etkiliyor.

Yapılan araştırma Avrupa’da büyük ilgi gördü
Yaptıkları araştırmayı Avusturya Viyana’da yapılan Avrupa Çocuk Endokrinoloji Cemiyeti’nin 58. Yıllık Toplantısı’nda sunan Dr. Deniz Özalp Kızılay, "Sigara kullanan annelerin kısa ve uzun dönem de endokrin ve metabolik sorunlar yaşaması ve erken doğum gibi durumlarla karşı kaşıya gelmesi muhtemel. Sigaranın anne ve bebek sağlığına olan etkileri günümüzde artık gayet açık bir şekilde biliniyor. Yaptığımız araştırmayı uzun vadede sürdürmeyi hedefliyoruz. Sigara içen annelerin bebekleri daha çok risk altında” dedi. Bebeklerin üreme sağlığı hakkında yaptıkları araştırmanın Avrupa’da birçok basın kuruluşunda yer aldığını belirten Dr. Kızılay, “Sigaranın içeriğindeki pek çok toksine ilaveten, fetüste testosteron düzeylerini arttırıcı bazı endokrin bozucuların da olduğu düşünülmektedir. Bu yüzden annelerin sigaradan kesinlikle uzak durması gerektiğini özellikle belirtiyorum." diye konuştu.
İzmir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Yenidoğan Servisi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Özgür Olukman, günümüzde sigaranın insan sağlığına olan etkilerinin çok belirgin olduğunu belirterek “Anne ve bebekler bunun içinde en büyük risk grubunu oluşturmakta. Bu yaptığımız araştırma ile annelerin bebeklerinin sağlığına daha çok dikkat etmeleri gerektiğine dikkat çekiyoruz.Bu araştırma sonucunun Avrupa’da ses getirmesi ülkemiz adına bir gurur kaynağı. Biz doktorlar olarak bilimin ışığında tüm hastalarımız için görev yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Gebelikte sigara içen annelere bir kötü haber daha

Gebelikte sigara içen annelere bir kötü haber daha

Cep telefonu kullanırken bu hatayı sakın yapmayın! Cep telefonu kullanırken bu hatayı sakın yapmayın!
'Grip, risk grubunda ölüme bile yol açabilir''Grip, risk grubunda ölüme bile yol açabilir'
Bir yılda üç kez kalbi durdu, yapay kalp nakli ile yaşama tutunduBir yılda üç kez kalbi durdu, yapay kalp nakli ile yaşama tutundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Çakar'a çok sert tepki! 'Girişi yasaklansın'

Çakar'a çok sert tepki! 'Girişi yasaklansın'

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan duyurdu! Grip aşıları risk grubundakilere ücretsiz verilecek

Risk grubundakilere ücretsiz verilecek

Sağlık Bakanlığı'ndan 'sağlık raporu' düzenlemesi! Yürürlüğe girdi

Vatandaşlar dikkat! Bir yıl geçerli olacak

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 3 bin 732 internet sitesine erişim yasağı

Yüzlercesine yasak geliyor

Ayakta stres kırığına dikkat!

Röntgende belli olmuyor! En sık ayakta görülüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca belli dönemlerde çocuklarda göz taraması yapılacağını açıkladı

81 ile gönderildi! Çocuklar 1'inci sınıfa başlamadan önce...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk üç kanser ilacının daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı

Üç kanser ilacı daha geri ödeme listesine alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.