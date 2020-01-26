Gebelikte sıvı tüketimi hayati önem taşıyor

TUĞBA YARDIMCI - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi tarafından 1082 gebenin katılımıyla yapılan "Gebelerde su tüketimi" konulu araştırmada, hamilelerin yüzde 51,5'inin günlük su tüketiminin önerilen miktarın altında olduğu belirlendi.

KTÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Topbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gebeliğin çeşitli mekanizmalarla günlük su ihtiyacını etkileyen önemli bir süreç olduğunu söyledi.

Gebelikte su tüketiminin öneminin sıklıkla ihmal edilen, kimi zaman annenin yaşadığı diğer sağlık sorunları nedeniyle gözden kaçırılan bir konu olduğuna dikkati çeken Topbaş, hamilelerde su ve sıvı tüketim miktarları ile bunu etkileyen faktörlerin saptanması amacıyla araştırma yaptıklarını vurguladı.

Topbaş, kurdukları ekiple, KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine başvuran 1082 gebenin su ve sıvı tüketimleri ile bunları etkileyen faktörleri değerlendirdiklerini ifade etti.

- "Kadınlar yeterli su tüketimi hakkında bilgilendirilmeli"