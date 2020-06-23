Daha Sağlıklı Bir Gebelik İçin Yapılması Gereken Egzersizler

Sağlıklı bir gebelik için yapılan egzersizlerin oldukça faydası vardır. Hamilelikte egzersizler, doğumun rahat bir şekilde gerçekleşmesi için de önemlidir. Ancak tabii ki hangi egzersizlerin gebeliğiniz için uygun olacağını, hekiminizle konuşarak birlikte karar vermelisiniz. Gebeliğiniz için risk teşkil edecek bir durum söz konusu değilse, doktorunuz egzersiz yapmanızda bir sakınca görmeyecektir. Genellikle ilk 3 aylık dönem değil de, diğer dönemlerde gebelikte egzersizlere izin verilir. Gebelikte Yapılan Egzersizlerin Faydaları Gebelik süresince yaşadığınız bel ve sırt ağrılarınıza çok iyi gelir.

Aynı zamanda uyku problemlerini azaltır, gebelikteki duruş bozukluklarının önüne geçer, sizi hem fiziksel hem de psikolojik anlamda iyi hissettirir ve doğuma hazır hale getirir.

Kendinize olan güveninizi artırır, doğum sonrasında vücudun daha çabuk toparlanmasını sağlar, gebelikte oluşan ödem ve şişliği azaltır ve en önemlilerinden biri de, uygun şekilde kilo almanızı sağlar. Ancak gebelik boyunca egzersizleri aksatmamalısınız. Çünkü bu egzersizleri bir gün yapıp bir gün yapmazsanız faydasından çok zararını görürsünüz. Bu sebeple haftada ortalama 3-4 gün düzenli egzersiz yapılmalıdır. Yapacağınız egzersizler, nefes nefese kalacağınız, sizi yoracak ve aşırı uzun egzersizler olmamalıdır. Ortalama 20-30 dakikalık egzersizler yeterli olacaktır. Egzersize başlamadan önce mutlaka 5 dakika kadar yavaş şekilde ısınma hareketleri yapmayı unutmayın. Sağlıklı Bir Gebelik İçin Yapılması Gereken Egzersizler 1. Kegel egzersizleri Kegel egzersizleri, pelvik taban egzersizleri adıyla da bilinir. Bu egzersizin amacı, pelvis tabanını oluşturan kasların yani vajina, rahim, rektum ve idrar torbasını saran kasların kuvvetlendirilmesidir. Bu egzersizler gebelik süresince ve gebelik sonrasında düzenli şekilde yapılırsa, pelvik kaban kasları güçlendiği için doğum esnasında anne daha iyi ıkınabilir ve rahat bir doğum geçirir. Doğum sırasında daha az yırtık meydana gelir, basur oluşumunu önler ve cinsel ilişki sırasında alınan zevki artırır.

Bu egzersizlerin nasıl yapılacağına bakacak olursak; Yere sırt üstü uzanın ve kalça kaslarınızı kasın, bu esnada vücudunuz hareket etmemeli. Sadece kalça kaslarını, tuvaletiniz geldiğinde tutmaya çalıştığınız gibi kasmalısınız ve bırakmalısınız. Bu egzersizi ister yatarak, ister oturarak, isterseniz de ayakta yapabilirsiniz. Gün içinde 3 kere ve her seferinde 10’ar kez kasıp gevşetebilirsiniz. Her kastığınızda yaklaşık 10 sn kadar bekleyip öyle gevşetin. Egzersiz esnasında karın ve kalça kaslarınızı kasmayın ve normal şekilde nefes alıp verin. Bu egzersizin faydasını 4-6 hafta arasında görmeye başlarsınız, o yüzden fayda görmediğinizi düşünerek bırakmayın. 2. Gebelikte yüzme Kimilerinin aklında soru işareti olabilir, yüzmek sakıncalı mıdır bebeğime bir zararı olur mu diye ancak tam tersine yüzmenin, gebelikte pek çok faydasını görürsünüz. Diğer egzersizler gibi yüzmek de, bel ve sırt ağrılarını gidermede oldukça etkilidir. Ayrıca gebeliğin ilk aylarında yüzmek, kusma ve bulantı şikayetlerini de azaltır. Ancak kendinizi yormadan ve sakin bir şekilde yüzmeniz gerekir. Gebelikte kramp şikayetleri çok sık yaşandığı için, çok derine açılmadan sığ yerlerde yüzmek daha uygun olur. Haftada 3-4 gün yarım saatlik yüzme yeterli olacaktır.

Diğer egzersizlerde olduğu gibi, ısınmadan yüzmeye başlanmamalıdır. Yoğun tempoda değil yavaş ve sakin yüzmek esastır. Rahat ettiğiniz herhangi bir yüzme stilinde yüzebilirsiniz. Yüzmeye başlamadan önce ve sonra yeterli miktarda su içmek de, dehidratasyonu önlemek açısından önemlidir. Denizde yüzmek havuza göre daha güvenlidir, çünkü havuzlarda enfeksiyona yakalanma riski fazladır. Yüzmek sizde göğüs ağrısı, karın ağrısı, çarpıntı, sancı, kramp ve kanama gibi şikayetlere sebep olursa mutlaka doktorunuzla görüşmelisiniz. 3. Gebelikte yürüyüş Gebeliğin 3. ayından sonra haftada 3 gün yapılacak düzenli yürüyüş oldukça faydalıdır. Yapacağınız yürüyüş, orta tempoda olmalıdır ve 20-30 dakika yürümek yeterli olacaktır. Yürümeye başlamadan önce 5 dakika, ısınma hareketlerini yapmayı unutmayın. Yürüyüş için rahat bir eşofman ve spor ayakkabı seçmelisiniz. Yürümek hem, hemen her yerde yapılabilir, hem de tehlikesi en az ve güvenli bir spor türüdür. Bu yüzden genelde bayanlar, hamilelikte yapılan egzersizlerden en çok yürümeyi tercih ederler.

Yürürken duruşunuz daima dik olmalıdır. Omuzlar öne doğru bırakılmamalı ve kambur duruştan kaçınılmalıdır. Yürürken ayaklara değil, her zaman ileriye doğru bakılmalı, düz ve güvenli bir yerde yürüyüş yapılmalıdır. Yürürken birileriyle konuşarak gereksiz efor sarf etmemelisiniz. Her zaman açık alanda oksijen alarak yürüyüş yapmak daha faydalıdır. Bu yüzden evdeki yürüyüş ve koşu bantları yerine, dış mekanı tercih etmek sizin yararınıza olur. Hamileler için sporun faydaları azımsanmayacak kadar çoktur ve pek çok fayda sağlayan yürümek de, kendinizi psikolojik açıdan daha huzurlu ve daha rahat hissetmenizi sağlar. Hamilelik süresince aşırı kilo almanıza engel olur, vücut şeklinin ve formunun korunmasında etkilidir. Gebeliğinizin 3. ayından sonra doktorunuzla görüşün, sizin için yürümenin herhangi bir sakıncası yoksa, hemen başlayabilirsiniz. 4. Gebelikte pilates Diğer egzersizlere alternatif olarak, gebelikte pilates egzersizleri de yaygınlaşmaya başladı. Pilates sayesinde normal doğumun kolaylaştığı yönünde görüşler vardır. Pilates hamile bayanlar, hamile olmayan bayanlar ve hatta erkeklerin de çok sık tercih ettiği, çeşitli akıcı ve dengeli hareketler ve nefes alıp vermelerle, vücutta sıkılaşma, konsantrasyon, rahatlama ve gevşeme sağlayan çeşitli hareketler bütünüdür. Bu egzersizde yardımcı olması için, çeşitli malzemeler de kullanılır. Sopalar, çeşitli büyüklükte toplar, hafif ağırlıklar ve yastıklar kullanılır. Pilatesi kendiniz değil, bu işte uzman eğitmenler eşliğinde yapmalısınız. Aksi durumda, çeşitli sakatlanmalar ve rahatsızlıklar yaşanma riski artar. Hamile bayanların mutlaka hekimlerinden, pilates yapmak için izin almış olmaları gerekir.