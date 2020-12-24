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  4. 'Geberin hepiniz' diye bağıran Kerimcan Durmaz hakkında mahkeme kararını verdi

'Geberin hepiniz' diye bağıran Kerimcan Durmaz hakkında mahkeme kararını verdi

24.12.2020 15:16 | Son Güncelleme:
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'Geberin hepiniz' diye bağıran Kerimcan Durmaz hakkında mahkeme kararını verdi

Geçtiğimiz aylarda ABD’ye yerleşen Kerimcan Durmaz, Türkiye’ye geldi. Durmaz, "Geberin hepiniz" ifadesini kullandığı olay yaratan videosu hakkında konuştu. Kerimcan davasının sonucunu da açıkladı.

Kerimcan Durmaz koronavirüs paylaşımıyla tepki çekmiş ve hakkında şikayetçi olunmuştu. Yasağa rağmen sokakta yürüyen 65 yaş üstü vatandaşlara tepki gösterdiği video nedeniyle hakkında dava açılan Kerimcan Durmaz, yılbaşı için Türkiye’ye geldi.

Durmaz videoda yaşlı vatandaşlara "Geberin hepiniz, biz gençler olarak devam edelim" diye bağırdığı görüntülerle tepkilerin odağında yer almıştı. Bu paylaşım sebebiyle mahkemeye giden Kerimcan davasıyla ilgili son durumu anlattı.

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Uçankuş muhabirine konuşan Kerimcan Durmaz "Dava sonuçlandı. Çok gereksiz ve saçma bir dava olduğunu sayın hakim bey de anladı ve beraat kararı aldım" dedi.

"O videoda ne demek istediniz?" sorusuna Durmaz, "Yani insanların duyarlı olup dışarı çıkmayarak virüsü yaymaması gerektiğine dikkat çekmek istedim ama yanlış tarafa çekildi. Şu an gayet iyiyim” dedi.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
şuan GAYet iyiymiş..amerika iyi ediyor demekki bunu..git gelme daha..gelmezsen GAYet memnun oluruz...
takipcileri kına yaksın.geldi bak yanınıza
bu tip kişileri iyi bilirim yanında kıkır kıkır gülen minnoşlar mutlaka olur ,gariban ama delikanlı erkek krallar gibi selam verir diolog kurmaya çalışır lakin alışkın olmadıkları için Ne dedi BE Ne istiyosun Be tepkisi alır .Ve gariban ve delikanlı harbi erkek bunlarla değil dialog aynı ortamda bile nefes alınmayacağı anlar şaşkınlıkla devam eder ..Ve hayat akışı garibana mesai ..değişiklere ve şanslı doğanlara laylamlom şeklinde devam eder.

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